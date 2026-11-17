Românii vor scăpa de drumurile cu dosare și documente medicale de la un cabinet la altul. Începând cu 1 ianuarie 2027, biletele de trimitere, scrisorile medicale, concediile medicale și alte documente necesare pacienților vor fi gestionate în format electronic, prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Anunțul a fost făcut de președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan. Formularele pe hârtie nu vor dispărea însă imediat, ci vor mai putea fi utilizate timp de șase luni.

Biletele de trimitere și concediile medicale devin electronice de la 1 ianuarie 2027. Foto: arhiva

Biletele de trimitere și scrisorile medicale vor fi disponibile online din 2027

Sistemul de sănătate din România se pregătește pentru o schimbare importantă, care ar putea simplifica accesul pacienților la consultații și investigații. De la 1 ianuarie 2027, documentele medicale utilizate în relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale vor putea fi accesate electronic, prin platforma informatică a CNAS.

Măsura înseamnă că pacienții nu vor mai fi nevoiți să solicite și să transporte permanent documente tipărite atunci când merg la un medic specialist, la laborator pentru analize sau la un alt furnizor de servicii medicale.

Digitalizarea va cuprinde mai multe categorii de documente importante:

biletele de trimitere către medicii specialiști;

biletele de trimitere pentru analize de laborator și investigații paraclinice;

scrisorile medicale;

certificatele de concediu medical;

deciziile medicale pentru acordarea dispozitivelor medicale.

Potrivit președintelui interimar al CNAS, documentele au fost deja structurate în format electronic și urmează să fie utilizate prin noua platformă începând cu prima zi a anului 2027.

„Au fost implementate, de asemenea, toate tipizatele acestea: scrisoare medicală, bilet de trimitere în ambulatoriu, în paraclinic, concediu medical, decizii medicale pentru dispozitive medicale și așa mai departe. Toate sunt acum structurate electronic și de la 1 ianuarie 2027 le vom utiliza în această platformă”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, la Medika TV.

Cum vor putea medicii să găsească biletele de trimitere în platforma CNAS

Una dintre principalele schimbări aduse de digitalizare este modul în care medicii vor avea acces la documentele pacienților.

În loc să prezinte un bilet de trimitere sau o scrisoare medicală în format fizic, pacientul va putea fi identificat în sistem pe baza codului numeric personal (CNP). Medicul va putea consulta documentele existente în platforma PIAS și va putea prelua informațiile necesare pentru acordarea serviciilor medicale.

Astfel, documentele vor putea circula între furnizorii de servicii medicale în format electronic, fără ca pacientul să mai fie responsabil de transportul lor de la un cabinet la altul.

„Ele vor circula în mediul electronic, se vor regăsi în această platformă și orice medic în baza CNP-ului pacientului le poate identifica, le poate extrage şi după ce s-a consumat fie investigaţia, serviciul medical, acestea automat sunt extrase şi sunt în afara sistemului”, a explicat șefa interimară a CNAS.

Biletele de trimitere nu vor mai putea fi folosite pentru programări multiple

Noul sistem informatic va introduce și un mecanism de evidență a biletelor de trimitere utilizate pentru programări.

Concret, în momentul în care un pacient folosește un bilet electronic pentru a se programa la o consultație sau investigație, documentul va fi marcat automat în sistem ca fiind ocupat. În acest fel, același bilet nu va mai putea fi folosit pentru a face mai multe programări simultan.

Reprezentanta CNAS a explicat că această funcționalitate va permite o evidență mai clară a documentelor și va limita utilizarea repetată a aceluiași bilet de trimitere.

„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat și nu îl mai poți folosi la programări multiple”, a precizat Larisa Mezinu-Bălan.

După efectuarea consultației, a investigației sau a serviciului medical pentru care a fost emis documentul, acesta va fi procesat automat în platformă.

Cât timp mai pot fi folosite biletele de trimitere și concediile medicale pe hârtie

Introducerea documentelor electronice nu presupune eliminarea imediată a formularelor clasice.

Pentru ca medicii, unitățile medicale și pacienții să se poată adapta la noul sistem, CNAS va permite utilizarea documentelor tipărite în paralel cu cele electronice pentru o perioadă de șase luni.

Prin urmare, în prima jumătate a anului 2027, cele două variante vor putea funcționa simultan. Această perioadă de tranziție este menită să faciliteze trecerea la sistemul digital și să reducă eventualele dificultăți apărute în procesul de implementare.

După expirarea celor șase luni, documentele electronice ar urma să devină modalitatea de utilizare în sistemul de asigurări de sănătate, conform calendarului anunțat.

CNAS a investit 100 de milioane de euro în noua platformă informatică

Digitalizarea documentelor medicale face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Potrivit conducerii CNAS, investiția în dezvoltarea și modernizarea platformei se ridică la 100 de milioane de euro. Sistemul asigură interconectarea cu aproximativ 77.000 de furnizori de servicii medicale și este utilizat pentru raportarea serviciilor, evidența investigațiilor și validarea decontărilor.

În acest context, Larisa Mezinu-Bălan a făcut și o precizare referitoare la aplicația e-SănătateaMea, destinată cetățenilor. Aceasta reprezintă doar una dintre componentele platformei informatice a asigurărilor de sănătate și nu trebuie confundată cu întregul sistem PIAS.

Șefa interimară a CNAS susține că platforma funcționează în prezent în condiții optime, iar noile funcționalități vor permite extinderea serviciilor digitale disponibile în sistemul public de sănătate.

„Astăzi funcţionează în parametri optimi", a afirmat Larisa Mezinu-Bălan, luni seară.

Ce alte schimbări pregătește CNAS pentru pacienții din România

Pe lângă digitalizarea documentelor medicale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat recent și forma actualizată a proiectului de modificare și completare a Contractului-cadru.

Acest document stabilește regulile și condițiile în care sunt acordate serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Trecerea la documente electronice reprezintă, astfel, o etapă importantă în procesul de modernizare a sistemului medical românesc. Pentru pacienți, principalele beneficii urmărite sunt reducerea birocrației, accesul mai rapid al medicilor la informațiile necesare și eliminarea unei părți din documentele care trebuie prezentate în format fizic.