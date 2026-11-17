Pe măsură ce zilele devin mai scurte, iar diminețile sunt tot mai întunecate, trezitul din pat poate deveni o adevărată provocare. Schimbările de sezon influențează ritmul biologic, somnul și starea de spirit, iar pentru unele persoane oboseala se resimte pe tot parcursul zilei. Specialiștii explică de ce apare această stare și ce obiceiuri ne pot ajuta să ne menținem energia în sezonul rece.

De ce ne simțim tot mai obosiți când vine frigul. Foto: arhiva

Odată cu instalarea toamnei și apropierea iernii, multe persoane observă că au nevoie de mai mult timp pentru a se trezi dimineața, se confruntă cu o senzație persistentă de somnolență sau își pierd din energie chiar și după o noapte de odihnă. Aceste schimbări nu sunt întâmplătoare, deoarece reducerea numărului de ore cu lumină naturală poate influența mai multe mecanisme prin care organismul își reglează activitatea zilnică.

Expunerea la lumină joacă un rol important în funcționarea ceasului biologic, iar modificările specifice sezonului rece pot afecta atât alternanța dintre somn și veghe, cât și dispoziția. În plus, temperaturile scăzute și tendința de a petrece mai mult timp în spații închise pot contribui la schimbarea rutinei zilnice și la diminuarea activității fizice.

Deși o anumită scădere a energiei poate fi firească în această perioadă, oboseala care persistă săptămâni la rând sau începe să afecteze activitățile obișnuite nu ar trebui ignorată.

De ce apare oboseala în sezonul rece și ce legătură există între lumină și somn

Unul dintre principalele motive pentru care ne putem simți mai obosiți toamna și iarna este reducerea expunerii la lumina naturală. Pe măsură ce durata zilei scade, organismul primește mai puține semnale luminoase care îl ajută să diferențieze perioadele destinate activității de cele dedicate odihnei.

Acest proces este strâns legat de ritmul circadian, sistemul intern care coordonează numeroase funcții ale organismului, inclusiv ciclul somn-veghe, secreția hormonală și variațiile nivelului de energie pe parcursul zilei.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), diminuarea luminii naturale în lunile reci poate influența nivelurile unor substanțe chimice din creier, printre care melatonina și serotonina, implicate în reglarea somnului și a dispoziției.

Melatonina este hormonul care transmite organismului semnalul că se apropie perioada de odihnă. Modificările ritmului circadian pot influența momentul în care aceasta este produsă și pot contribui la apariția somnolenței, în special în perioadele în care lumina naturală este redusă.

Serotonina este, la rândul său, implicată în reglarea dispoziției și a altor funcții importante. Schimbările sezoniere pot influența echilibrul acestor mecanisme, însă efectele diferă de la o persoană la alta. În timp ce unii oameni resimt doar o ușoară lipsă de energie, alții pot observa modificări mai evidente ale somnului, motivației și stării emoționale.

De ce ne este mai greu să ne trezim dimineața când zilele sunt mai scurte

Trezitul în timpul sezonului rece poate deveni mai dificil și din cauza diferenței dintre programul nostru zilnic și lumina naturală disponibilă dimineața. Atunci când alarma sună înainte de răsărit sau în timp ce afară este încă întuneric, organismul poate avea dificultăți în a trece rapid de la starea de somn la cea de veghe.

Situația poate fi accentuată de schimbările de rutină care apar în această perioadă. Petrecerea unui timp mai îndelungat în interior, reducerea plimbărilor și activitatea fizică mai puțin intensă pot contribui la dereglarea programului obișnuit de odihnă.

Un alt factor important este durata și calitatea somnului. Potrivit recomandărilor NHS, adulții au nevoie, în general, de aproximativ 6-9 ore de somn pe noapte, necesarul exact variind în funcție de particularitățile fiecărei persoane.

Pentru a evita acumularea oboselii, este indicat să păstrăm un program relativ constant de culcare și trezire, inclusiv în weekend. De asemenea, utilizarea telefonului și a altor dispozitive electronice înainte de culcare, consumul de alcool sau cafeaua băută prea târziu pot afecta calitatea odihnei.

Cum poți avea mai multă energie toamna și iarna: 5 obiceiuri care te pot ajuta

Chiar dacă nu putem controla durata zilei sau cantitatea de lumină naturală disponibilă, există câteva măsuri simple prin care ne putem ajuta organismul să se adapteze mai ușor la schimbările de sezon.

1. Petrece cât mai mult timp în aer liber pe timpul zilei

Expunerea la lumina naturală este importantă pentru reglarea ritmului circadian. O plimbare dimineața sau în pauza de prânz poate fi benefică, chiar și atunci când cerul este înnorat. În plus, timpul petrecut afară încurajează mișcarea și poate contribui la îmbunătățirea stării generale.

2. Respectă un program regulat de somn

Încercarea de a merge la culcare și de a te trezi la ore apropiate în fiecare zi poate ajuta organismul să își mențină ritmul biologic. Un program stabil este important inclusiv în zilele libere, când tentația de a modifica semnificativ orele de odihnă este mai mare.

3. Fă mișcare în mod constant

Activitatea fizică nu trebuie să fie intensă pentru a avea efecte pozitive. Mersul pe jos, exercițiile moderate sau alte forme de mișcare practicate regulat pot susține nivelul de energie și pot contribui la un somn mai bun.

4. Acordă atenție alimentației și consumului de cafea

O alimentație echilibrată, cu mese regulate și alimente variate, ajută organismul să beneficieze de nutrienții necesari pentru buna funcționare. În același timp, este recomandat să eviți consumul de cafea în apropierea orei de culcare, deoarece cofeina poate întârzia instalarea somnului.

5. Păstrează legătura cu oamenii apropiați și continuă activitățile care îți fac plăcere

Reducerea activităților în aer liber și tendința de a petrece mai mult timp în casă pot favoriza izolarea socială. NHS recomandă menținerea contactului cu familia și prietenii, precum și continuarea activităților care oferă satisfacție, chiar și atunci când motivația este mai scăzută.

Când poate fi oboseala de sezon un semn al depresiei sezoniere

În anumite situații, lipsa de energie din lunile reci poate fi asociată cu tulburarea afectivă sezonieră, o formă de depresie care apare de obicei în anumite perioade ale anului, cel mai frecvent toamna și iarna, și se poate ameliora odată cu revenirea zilelor mai lungi și mai luminoase.

Această afecțiune nu se manifestă doar prin somnolență sau dificultăți la trezire. Printre simptome se pot număra tristețea persistentă, pierderea interesului pentru activitățile care înainte aduceau plăcere, dificultățile de concentrare, iritabilitatea și nevoia crescută de somn.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Mintală din Statele Unite (NIMH), reducerea expunerii la lumina naturală poate influența procesele biologice implicate în reglarea somnului și a dispoziției. Cu toate acestea, mecanismele exacte care determină apariția tulburării afective sezoniere nu sunt pe deplin înțelese.

Este important de reținut că nu orice episod de oboseală sau lipsă de motivație din timpul iernii indică existența unei depresii sezoniere. Diagnosticul trebuie stabilit de un specialist, în urma evaluării simptomelor și a istoricului persoanei.

Oboseala persistentă poate ascunde și alte probleme de sănătate

Dacă starea de epuizare nu se ameliorează prin odihnă și continuă să afecteze activitățile de zi cu zi, este important să fie luate în calcul și alte posibile cauze, nu doar schimbarea anotimpurilor.

Stresul prelungit, alimentația dezechilibrată și lipsa somnului pot contribui la apariția oboselii, însă aceasta poate fi asociată și cu anumite afecțiuni medicale, precum anemia, diabetul sau tulburările de funcționare ale glandei tiroide.

De aceea, consultul medical este recomandat atunci când oboseala persistă timp de câteva săptămâni, nu are o explicație evidentă sau este suficient de intensă încât să împiedice desfășurarea activităților obișnuite.

De asemenea, scăderea inexplicabilă în greutate, modificările importante ale dispoziției sau apariția altor simptome trebuie discutate cu medicul.