Ai obiceiul să citești în pat, pe întuneric? Cât de nociv este pentru ochii tăi

Ai auzit încă din copilărie că dacă citești pe întuneric îți vei strica vederea? Este unul dintre cele mai cunoscute avertismente legate de sănătatea ochilor, dar cât adevăr există în această afirmație? Află ce se întâmplă, de fapt, cu ochii atunci când citești în lumină slabă și când oboseala oculară poate deveni un semnal că ai nevoie de o pauză.

Cât de mult rău face cititul pe întuneric. Foto: arhiva

„Nu mai citi pe întuneric, o să-ți strici ochii!” este o frază pe care probabil foarte mulți dintre noi am auzit-o. Fie că era vorba despre o carte citită seara în pat sau despre telefonul folosit într-o cameră întunecată, ideea că lumina slabă ar deteriora permanent vederea a devenit aproape o regulă nescrisă.

Realitatea este însă mai nuanțată.

Cititul în lumină slabă nu înseamnă automat că îți deteriorezi ochii. În schimb, poate face activitatea vizuală mai dificilă și poate favoriza apariția unor simptome precum usturimea, uscăciunea ochilor, vederea încețoșată temporar sau durerile de cap.

Mai ales în cazul copiilor, discuția despre sănătatea ochilor este mai complexă, deoarece cercetările analizează legătura dintre activitățile prelungite de aproape, timpul petrecut în aer liber și apariția miopiei.

Ce se întâmplă cu ochii când citești în lumină slabă?

Ochii sunt capabili să se adapteze la schimbările de lumină. Atunci când încăperea este întunecată, pupilele se dilată pentru a permite pătrunderea unei cantități mai mari de lumină, iar sistemul vizual începe să se adapteze noilor condiții.

Problema apare atunci când încerci să citești un text mic sau cu un contrast redus.

Într-o astfel de situație, literele pot fi mai greu de distins, iar ochii depun un efort mai mare pentru focalizare. Este posibil să apropii cartea de față, să mijești ochii sau să te concentrezi mai mult pentru a putea citi.

După o perioadă, toate acestea pot duce la oboseală oculară.

Este important însă să facem diferența între oboseala temporară și o afectare permanentă a ochilor.

Lumina slabă îți strică vederea sau doar îți obosește ochii?

Aceasta este diferența esențială. Dacă citești ocazional într-o cameră slab iluminată, este posibil să simți că ochii sunt obosiți după un anumit timp. Poți avea chiar senzația că vederea este mai neclară.

În cele mai multe situații, aceste manifestări sunt temporare și se ameliorează după o pauză.

Printre cele mai frecvente simptome ale oboselii oculare se numără:

senzația de ochi obosiți;

usturimea sau iritația;

uscăciunea oculară;

vederea încețoșată temporar;

dificultatea de a focaliza;

durerile de cap;

senzația de tensiune în jurul ochilor.

Așadar, faptul că ochii „simt” că au muncit mai mult nu înseamnă automat că vederea a fost deteriorată.

De ce cititul pe întuneric pare atât de solicitant?

Explicația este simplă: textul devine mai greu de perceput. Când ai suficientă lumină, contrastul dintre pagină și litere este ușor de observat. În condiții de iluminare insuficientă, contrastul poate deveni mai dificil de perceput, mai ales dacă fontul este mic. Pentru a compensa, te poți concentra mai intens, poți clipi diferit sau poți modifica distanța față de carte. De aici apare senzația de „forțare” a ochilor.

Totuși, solicitarea temporară a sistemului vizual nu trebuie confundată cu o leziune oculară.

Este asemănător cu senzația de oboseală pe care o ai după ce folosești un mușchi pentru o perioadă mai lungă: faptul că este obosit nu înseamnă neapărat că este deteriorat.

Cititul în lumină slabă poate provoca dureri de cap?

Da, la unele persoane.

Atunci când ochii sunt solicitați pentru o perioadă îndelungată, mai ales în condiții de iluminare necorespunzătoare, poate apărea oboseala vizuală.

Aceasta poate fi însoțită de dureri de cap, dificultăți de focalizare sau senzația că ochii sunt grei.

Dacă simptomele dispar după ce iei o pauză și îți odihnești ochii, cel mai probabil este vorba despre oboseală vizuală.

Dacă însă apar frecvent sau persistă chiar și atunci când citești în condiții bune de iluminare, este recomandat un consult oftalmologic.

Dar cititul mult poate favoriza apariția miopiei?

Aici trebuie făcută o distincție importantă. Nu există motive să afirmăm simplu că „cititul strică vederea”. Miopia este o problemă complexă, influențată de factori genetici și de mediu.

Totuși, cercetările au analizat în mod repetat legătura dintre activitățile vizuale de aproape și miopie, în special la copii.

Perioadele lungi petrecute citind, studiind sau privind obiecte aflate foarte aproape de ochi sunt investigate ca posibili factori asociați cu dezvoltarea miopiei.

Asta nu înseamnă că un copil care citește multe cărți își va strica automat vederea.

Înseamnă că echilibrul dintre activitățile de aproape și timpul petrecut în aer liber este important.

Copiii ar trebui să petreacă mai mult timp afară

Unul dintre cele mai interesante aspecte legate de prevenirea miopiei este timpul petrecut în aer liber.

Mai multe cercetări au observat o asociere între timpul suplimentar petrecut afară și un risc mai mic de apariție a miopiei la copii.

Prin urmare, atunci când vorbim despre sănătatea ochilor celor mici, nu este suficient să ne întrebăm dacă lumina de la birou este suficient de puternică.

Contează și cât timp petrec copiii în fața cărților, tabletelor și telefoanelor și cât timp au parte de activități în aer liber.

Un program echilibrat poate fi mai important decât evitarea cu orice preț a câtorva minute de citit într-o lumină mai slabă.

Cât de aproape ar trebui să ții cartea?

Nu există o distanță magică la care trebuie ținută cartea pentru ca ochii să fie protejați.

Totuși, dacă observi că un copil ține în mod constant cartea foarte aproape de față, se apropie excesiv de televizor sau de ecran ori mijește ochii pentru a vedea la distanță, merită acordată atenție acestor semne.

Uneori, apropierea excesivă de carte nu este cauza problemei, ci un indiciu că vederea copilului ar putea avea nevoie de verificare.

Un copil care nu vede bine la distanță poate prefera instinctiv să apropie obiectele pentru a le vedea mai clar.

Cititul pe telefon în întuneric este mai rău?

Cititul pe telefon într-o cameră complet întunecată poate fi mai inconfortabil decât cititul unei cărți într-o lumină ambientală plăcută.

Ecranul luminos creează un contrast puternic cu încăperea întunecată, iar telefonul este ținut, de obicei, destul de aproape de ochi.

În plus, utilizarea îndelungată a dispozitivelor digitale poate contribui la apariția oboselii oculare digitale.

Printre simptomele întâlnite se pot număra:

uscăciunea ochilor;

senzația de arsură;

iritația;

vederea încețoșată;

oboseala oculară;

durerile de cap.

Un alt factor este clipitul. Atunci când ne concentrăm asupra unui ecran, putem clipi mai rar, ceea ce favorizează uscăciunea suprafeței oculare.

Cum să citești seara fără să-ți obosești ochii

Nu trebuie să renunți la lectura de seară doar pentru că este întuneric afară.

Câteva schimbări simple pot face experiența mult mai confortabilă:

Alege o lumină suficient de puternică. Cartea trebuie să fie ușor de citit fără să forțezi ochii.

Evită reflexiile. Lumina nu ar trebui să bată direct în pagină sau în ecran.

Păstrează o distanță confortabilă. Nu este nevoie să apropii cartea foarte mult de față pentru a vedea textul.

Fă pauze. După perioade mai lungi de citit, ridică privirea și lasă ochii să se relaxeze.

Nu sta ore întregi fără întrerupere la telefon. Alternează activitățile de aproape cu perioade în care privești la distanță.

Ce este regula 20-20-20?

Pentru persoanele care petrec mult timp în fața ecranelor, este des recomandată regula 20-20-20.

Principiul este simplu: după aproximativ 20 de minute de activitate de aproape, privește timp de aproximativ 20 de secunde către un obiect aflat la circa 20 de picioare, adică aproximativ 6 metri.

Scopul este să întrerupi pentru scurt timp focalizarea continuă la apropiere.

Nu trebuie să transformi regula într-o obligație rigidă. Important este să nu petreci perioade foarte lungi fără nicio pauză, mai ales atunci când lucrezi la calculator, studiezi sau folosești telefonul.

Când este recomandat un control oftalmologic?

Cititul în lumină slabă nu este, în sine, un motiv de panică.

Există însă situații în care anumite simptome merită verificate.

Este bine să discuți cu un medic oftalmolog dacă observi:

vedere încețoșată care persistă;

dureri de cap frecvente atunci când citești;

dificultăți de vedere la distanță;

nevoia de a ține constant cartea foarte aproape;

mijești frecvent ochii pentru a vedea;

copilul se apropie excesiv de televizor;

dificultăți repetate de citire sau concentrare vizuală.

În special la copii, controalele regulate pot ajuta la identificarea din timp a problemelor de vedere.

Verdictul: mit sau adevăr?

Mitul este doar pe jumătate adevărat.

Cititul în întuneric sau în lumină foarte slabă poate fi neplăcut și poate provoca oboseală oculară, dureri de cap ori vedere încețoșată temporar. Însă acest lucru nu înseamnă că îți „strici ochii” de fiecare dată când citești într-o cameră întunecată.

Pentru sănătatea ochilor contează mai mult imaginea de ansamblu: pauzele în timpul activităților de aproape, iluminarea confortabilă, timpul petrecut în aer liber și, în cazul copiilor, monitorizarea regulată a vederii.

Așadar, dacă vrei să citești câteva pagini înainte de culcare, aprinde o lumină confortabilă, păstrează cartea la o distanță firească și fă o pauză atunci când simți că ochii au obosit.

Nu întunericul în sine este principalul dușman al ochilor, ci obiceiul de a-i solicita prea mult timp fără pauze și fără condiții vizuale confortabile.