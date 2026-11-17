Românii ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică dacă își adaptează programul electrocasnicelor în funcție de tarifele practicate de furnizori. Mașina de spălat, uscătorul de rufe sau mașina de spălat vase pot consuma mai ieftin în anumite intervale orare, însă există o condiție importantă: contractul de furnizare trebuie să prevadă prețuri diferențiate. Ce trebuie să verifice consumatorii înainte de a-și schimba obiceiurile de consum.

Curentul electric, mai ieftin la anumite ore? Foto: arhiva

Prețul energiei electrice reprezintă în continuare o cheltuială importantă pentru numeroase familii din România. În acest context, orice metodă prin care poate fi redusă factura lunară devine interesantă, mai ales dacă nu presupune renunțarea la confortul de acasă.

Unul dintre trucurile care pot ajuta la diminuarea costurilor este programarea aparatelor electrocasnice în intervalele în care electricitatea are un tarif mai mic. Totuși, utilizarea mașinii de spălat după miezul nopții sau pornirea mașinii de spălat vase dimineața devreme nu garantează automat economii.

Totul depinde de oferta aleasă de consumator și de modul în care furnizorul calculează prețul pentru fiecare kilowatt-oră. Iată ce trebuie să știe românii care vor să plătească mai puțin la curent.

Când poate fi mai ieftină energia electrică și ce tarife trebuie să urmărească românii

Nu toți consumatorii casnici din România beneficiază de același preț la energia electrică pe parcursul zilei. În cazul contractelor cu tarif fix, costul unui kilowatt-oră rămâne același indiferent de momentul în care este utilizat.

Există însă și oferte care includ tarife diferențiate în funcție de intervalul orar. În această situație, consumatorii pot beneficia de un preț mai avantajos în anumite perioade, de regulă atunci când cererea de energie este mai redusă, conform condițiilor stabilite prin contract.

Astfel, programarea mașinii de spălat, a uscătorului sau a altor aparate mari consumatoare de electricitate în intervalele avantajoase poate contribui la reducerea cheltuielilor.

Este important de reținut că nu există o regulă universală potrivit căreia energia electrică este mai ieftină noaptea pentru toate locuințele. Orele și prețurile diferă în funcție de oferta furnizorului.

Cum verifici dacă plătești mai puțin pentru curentul consumat noaptea

Primul lucru pe care trebuie să îl facă un consumator este să consulte contractul de furnizare a energiei electrice. Acesta conține informațiile despre prețul aplicat și eventualele intervale în care sunt disponibile tarife reduse.

Dacă oferta prevede un singur preț pentru fiecare kilowatt-oră, schimbarea orei la care sunt pornite electrocasnicele nu va modifica valoarea energiei consumate.

În schimb, dacă există tarife diferențiate, trebuie verificate cu atenție:

intervalele orare în care se aplică prețul redus;

tariful pentru energia consumată în restul zilei;

eventualele diferențe dintre zilele lucrătoare și weekend;

perioada de valabilitate a ofertei;

costurile suplimentare și abonamentele incluse în contract.

Un alt aspect important este existența unui contor inteligent. Acesta poate înregistra consumul în intervale diferite, însă simpla instalare a unui asemenea dispozitiv nu înseamnă că locuința beneficiază automat de un tarif mai mic pe timpul nopții.

Pentru a compara ofertele disponibile pe piață, consumatorii pot consulta comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prin platforma POSF. Instrumentul permite analizarea ofertelor furnizorilor și identificarea unor variante care pot corespunde obiceiurilor de consum ale fiecărei gospodării.

Cu cât poate scădea factura dacă folosești electrocasnicele în intervalele cu tarif redus

Economiile depind atât de diferența dintre tarife, cât și de cantitatea de energie pe care gospodăria o poate muta în intervalele mai avantajoase.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest sistem, putem lua în calcul un exemplu ipotetic. Dacă un furnizor aplică un preț final de 1 leu/kWh într-un anumit interval și de 1,60 lei/kWh în restul zilei, diferența este de 60 de bani pentru fiecare kilowatt-oră consumat la tariful redus.

În cazul unei gospodării care mută 50 kWh din consumul lunar în intervalul mai ieftin, economia ajunge la 30 de lei.

Calculul poate fi ilustrat și pentru o locuință cu un consum total de 200 kWh pe lună:

200 kWh consumați la tariful de 1,60 lei/kWh ar costa 320 de lei;

50 kWh consumați la tariful de 1 leu/kWh și restul de 150 kWh la 1,60 lei/kWh ar costa 290 de lei;

diferența este de 30 de lei, adică o reducere de aproximativ 9,4% din costul energiei pentru consumul analizat.

Valorile sunt orientative și nu reprezintă tarife garantate pe piața din România. Exemplul presupune că nu există abonamente sau alte costuri suplimentare și că volumul total de energie consumată rămâne neschimbat.

Contractele cu preț dinamic: o altă metodă prin care poți economisi la electricitate

O alternativă pentru consumatorii care vor să își adapteze programul în funcție de prețul energiei este reprezentată de contractele cu prețuri dinamice.

În cazul acestora, costul energiei electrice este corelat cu evoluția prețurilor de pe piața angro. În funcție de contract, tariful poate varia de la un interval de decontare la altul, ceea ce înseamnă că energia nu are neapărat același preț pe parcursul întregii zile.

Principalul avantaj este posibilitatea de a utiliza aparatele electrocasnice atunci când energia are un preț mai redus. De exemplu, consumatorii care își pot programa mașina de spălat sau alte echipamente în perioadele avantajoase pot obține economii.

Există însă și un risc. Dacă utilizarea energiei are loc în intervalele în care prețurile de pe piață sunt ridicate, factura poate crește.

Potrivit Regulamentului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2023, furnizorii au obligația să prezinte formula de calcul a prețului și să informeze în scris clienții despre riscurile asociate contractelor cu prețuri dinamice.

De asemenea, consumatorii trebuie informați despre necesitatea unui contor integrat într-un sistem de măsurare inteligentă și despre modalitățile prin care pot avea acces la datele privind propriul consum.

De ce nu scade întotdeauna factura, chiar dacă folosești curentul în orele ieftine

Mutarea consumului în intervalele cu preț redus poate aduce economii, însă efectul nu se reflectă întotdeauna în aceeași proporție asupra facturii finale.

Explicația este că suma achitată de consumator nu include doar energia activă. În prețul final intră și tarifele de transport și distribuție, taxele și contribuțiile stabilite prin legislație.

În plus, unele oferte presupun plata unui abonament zilnic sau lunar, indiferent de cantitatea de energie consumată și de ora la care sunt utilizate aparatele din locuință.

Prin urmare, un tarif foarte mic în timpul nopții nu înseamnă automat că oferta respectivă este cea mai avantajoasă. Dacă prețul aplicat în timpul zilei este considerabil mai mare, iar contractul include și costuri fixe, economia obținută poate fi diminuată sau chiar anulată.

Din acest motiv, românii trebuie să analizeze costul total al energiei, nu doar prețul afișat pentru intervalul cu tarif redus.

Ce trebuie să faci pentru a alege un contract de energie electrică mai avantajos

Înainte de a schimba furnizorul sau oferta actuală, consumatorii ar trebui să analizeze modul în care utilizează energia electrică în propria locuință.

O familie care folosește frecvent mașina de spălat, uscătorul de rufe, mașina de spălat vase sau alte echipamente cu un consum important ar putea beneficia de un contract cu tarife diferențiate, dacă poate programa aceste aparate în intervalele avantajoase.

În schimb, pentru gospodăriile în care cea mai mare parte a consumului are loc în perioadele cu preț ridicat, un contract cu tarif unic ar putea fi mai potrivit.

Pentru a evita costurile neașteptate, este recomandat ca românii să compare:

prețul final al energiei electrice pentru fiecare interval;

durata și condițiile contractului;

existența unui abonament sau a altor taxe fixe;

posibilitatea de a urmări consumul în timp real sau pe intervale;

costul estimat al facturii în funcție de propriul profil de consum.

Folosirea electrocasnicelor noaptea poate fi o metodă eficientă de reducere a cheltuielilor cu electricitatea, dar numai dacă oferta furnizorului permite aplicarea unui tarif mai mic în acel interval. Verificarea contractului și compararea atentă a prețurilor pot face diferența dintre o economie reală și o simplă schimbare a programului zilnic.