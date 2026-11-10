 Cu cât scumpesc furnizorii curentul? „Am ajuns să stăm cu frica în casă”
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Cu cât scumpesc furnizorii curentul? „Am ajuns să stăm cu frica în casă”

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Românii care trebuie să își reînnoiască contractele la energie electrică ar putea avea parte de facturi mai mari chiar din această iarnă. E.On Energie și Premier Energy Furnizare au trimis deja oferte cu prețuri finale de peste 2 lei/kWh, în timp ce și Electrica Furnizare estimează tarife apropiate de acest nivel. 

Facturi mai mari din această iarnă
Facturi mai mari din această iarnă Foto: Freepik

Scumpirile vin într-un moment în care prețurile la energie și gaze cresc pe piața angro, iar furnizorii avertizează că majorările se vor vedea, treptat, și în facturile populației.

Oferte de peste 2 lei/kWh la doi dintre marii furnizori

E.On Energie a transmis clienților care trebuie să își reînnoiască contractele o ofertă cu un preț al energiei active de 1,14 lei/kWh. După adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor aplicabile, prețul final facturat ajunge la 2,02 lei/kWh.

O ofertă similară a venit și din partea Premier Energy Furnizare. Compania propune un preț al energiei active de 1,20 lei/kWh, iar tariful final suportat de consumator, care include toate componentele reglementate și taxele, ajunge la 2,03 lei/kWh. În cazul Electrica Furnizare, calculele pentru noile oferte nu au fost încă finalizate.

Alexandru Chiriță, CEO-ul companiei Electrica, a scris că „probabil și noi vom fi cam tot pe acolo, pe la 1,8-1,9 lei/kWh”. Diferențele dintre ofertele furnizorilor pot conta semnificativ în bugetul lunar al unei familii, în special în cazul gospodăriilor care folosesc energia electrică pentru încălzire, prepararea hranei sau încălzirea apei.

Scumpirile de pe piața angro vor ajunge și în facturile populației

Presiunea asupra prețurilor vine în principal din evoluția pieței angro de energie. Creșterile înregistrate în acest sector sunt suficient de mari încât să se reflecte, în timp, și în costurile suportate de consumatorii casnici.

Președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, avertizează că perioada următoare nu va fi una ușoară pentru consumatori. „În mod cert, această iarnă nu va fi ieftină pe partea de energie. Avem o creștere pe piața angro a energiei electrice de cel puțin 50% și a gazului de peste 200%. Vrând-nevrând, se va simți cândva și în facturile tuturor consumatorilor”, a spus președintele AFEER.

Cât plătesc acum românii pentru energia electrică

Prețul energiei electrice achitat în prezent de populație diferă în funcție de furnizor, zona de distribuție, momentul încheierii contractului și oferta comercială aleasă. Din acest motiv, nu poate fi stabilită o valoare unică valabilă pentru toate gospodăriile. Comparațiile dintre ofertele disponibile arată însă că pot exista diferențe de aproximativ 30 până la 70 de bani/kWh.

În prezent, prețurile finale din ofertele comparate nu au depășit pragul de 2 lei/kWh. Noile propuneri de recontractare transmise de E.On Energie și Premier Energy Furnizare indică însă depășirea acestui nivel, ceea ce arată presiunea tot mai mare asupra costurilor suportate de populație. Pentru o gospodărie cu un consum lunar de 100 kWh, diferența dintre un tarif de 1,50 lei/kWh și unul de 2 lei/kWh înseamnă 50 de lei în plus la factură. La un consum de 200 kWh, majorarea ajunge la 100 de lei pe lună. Pentru familiile care au un consum ridicat în sezonul rece, impactul poate fi și mai mare.

„Am ajuns să stăm cu frica în casă”

Dincolo de ofertele furnizorilor și de evoluțiile pieței angro, scumpirile se resimt direct în viața de zi cu zi. Pentru multe familii, factura la energie a devenit o cheltuială pe care încearcă să o controleze prin orice mijloace. „Toate sunt scumpe, ce să mai... Am ajuns să stăm cu frica în casă. Nu ținem lumina prea mult aprinsă, nu facem aia și aia. Mi-e frică de ce vine. Ce să le zic la copii? Nu aprindeți lumina? Învățați pe întuneric, Doamne iartă-mă!”, este mărturia unei mame pe pagina ei de Facebook.

Pentru familiile cu venituri mici și medii, orice majorare a facturilor înseamnă noi compromisuri. Reducerea consumului, amânarea unor cheltuieli și renunțarea la anumite obiceiuri au devenit soluții la care tot mai mulți oameni se gândesc pentru a face față cheltuielilor lunare.

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