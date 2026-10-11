 Trucul cu o simplă foaie de hârtie care te poate ajuta să reduci factura la curent. Cum îți dai seama dacă frigiderul consumă prea mult
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Trucul cu o simplă foaie de hârtie care te poate ajuta să reduci factura la curent. Cum îți dai seama dacă frigiderul consumă prea mult

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Poate părea a fi un truc neobișnuit, dar, indiferent de cât de bizar sună, el ne poate fi de mare ajutor. Practic, tot ce trebuie făcut este să folosim o simplă foaie de hârtie pentru a economisi surprinzător de mulți bani atunci când vom primi factura la curent!

Frigiderul poate consuma multă energie
Frigiderul poate consuma multă energie Foto: IStock

Frigiderul se numără printre electrocasnicele care vor funcționa constant, indiferent de vreme sau dată. El este o componentă integrală în orice casă, dar, din păcate, poate consuma mult mai multă electricitate decât am avea impresia inițial.

Atunci când garnitura de la ușă nu etanșează complet, aerul cald poate pătrunde în interior, iar acest lucru va obliga sistemul de răcire să funcționeze mai intens, pentru a menține temperatura setată. În termeni practici, acest lucru se va concretiza printr-o factură mai mare la energie, la finalul lunii.

Un truc simplu te poate ajuta să economisești bani

Din fericire, este foarte ușor să ne dăm seama dacă frigiderul nostru are această problemă. Tot ce trebuie să facem este să apelăm la un truc banal, care nu va necesita decât o simplă foaie de hârtie.

Mai precis, pentru a vedea dacă frigiderul se închide corect, trebuie să deschidem ușa acestuia iar apoi să așezăm o foaie de hârtie între cadrul acestuia și garnitura de cauciuc a ușii. Este important ca o parte din hârtie să rămână în exterior.

Cum funcționează acest truc

După ce frigiderul a fost închis, trebuie să încercăm să tragem ușor foaia de hârtie. Dacă simțim o rezistență puternică, înseamnă că garnitura etanșează eficient interiorul frigiderului. La polul opus, dacă hârtia poate fi scoasă ușor, înseamnă că frigiderul nu este etanș, cel puțin nu în acel loc.

Testul trebuie repetat în mai multe locuri și este important să avem în vedere faptul că această metodă nu înseamnă clar că frigiderul este defect. Este important să verificăm cu atenție dacă există și alte defecțiuni iar, în unele cazuri, o curățenie eficientă poate rezolva problema.

Însă, dacă observăm că problema persistă, putem cere opinia unui specialist, care va și înlocui garnitura.

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