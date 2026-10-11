 Când începe vacanța de toamnă în 2026. Datele pe care elevii trebuie să le știe
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Când începe vacanța de toamnă în 2026. Datele pe care elevii trebuie să le știe

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Elevii din țara noastră au revenit deja pe băncile școlilor de cinci săptămâni, iar după ziua liberă pe care au avut-o pe 5 octombrie, ei trebuie să se pregătească pentru încă o perioadă scurtă de vacanță.

Vacanța de toamnă începe pe 23 octombrie
Vacanța de toamnă începe pe 23 octombrie Foto: Shutterstock

Anul școlar a început în țara noastră pe data de 7 septembrie, iar elevii trebuie să înceapă să se pregătească de vacanța de toamnă. Aceasta este prima pauză mai lungă pe care o vor avea după reînceperea școlii și va veni la aproximativ șapte săptămâni de la începerea cursurilor acestui an școlar.

Vacanța de toamnă deja se apropie cu pași repezi și va începe vineri, pe 23 octombrie iar ultima zi de vacanță este data de 1 noiembrie. Astfel, prima zi liberă va fi data de 24 octombrie, iar cursurile vor reîncepe luni, pe 2 noiembrie.

Când va începe vacanța de toamnă

Cu ocazia acestei vacanțe, elevii din țara noastră vor avea nouă zile libere, dacă luăm în calcul și weekendul. Această perioadă de vacanță este aceeași în toată țara și nu este decisă de către inspectoratele școlare locale.

După această vacanță, elevii vor rămâne la cursuri până spre finalul lunii decembrie, când va începe vacanța de iarnă. Mai precis, vacanța de la finalul anului va fi cuprinsă între 23 decembrie și 10 ianuarie 2027, iar elevii vor reveni efectiv la cursuri pe data de 11 ianuarie.

Cursurile au reînceput în luna septembrie

Anul următor, vacanța de Paște de care se vor bucura elevii va fi între 24 aprilie și 4 mai, iar elevii vor reveni efectiv la cursuri pe data de 5 mai. Această perioadă de vacanță include Paștele ortodox, care în 2027 va fi sărbătorit pe data de 2 mai. În total, elevii vor avea 11 zile de vacanță cu ocazia acestei perioade libere.

Însă, până atunci, elevii din țara noastră trebuie să știe că vacanța de toamnă va avea loc între 23 octombrie și 2 noiembrie.

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