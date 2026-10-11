Lacul din România unde au apărut mai multe păsări flamingo. Vin aici de mai mulți ani

Flamingo se numără printre cele mai spectaculoase păsări din întreaga lume, iar mai multe exemplare au fost observate recent pe malurile Lacului Techirghiol, în județul Constanța. Păsările își fac apariția în această zonă de mai mulți ani și atrag mereu atenția vizitatorilor.

Păsările flamingo sunt faimoase în întreaga lume pentru aspectul spectaculos pe care îl au, iar acum mai multe exemplare și-au făcut apariția pe malurile Lacului Techirghiol în județul Constanța. Păsările au fost surprinse în timp ce se hrăneau și se odihneau în mediul lor natural, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

Aceste păsări sunt faimoase pentru penajul lor roz, gâtul alungit și picioarele foarte lungi, în comparație cu restul corpului. Aceste păsări au un aspect elegant, iar prezența lor readuce în prim-plan biodiversitatea impresionantă a zonelor umede din Dobrogea, conform adevarul.ro.

Mai multe păsări flamingo au apărut pe malurile lacului

Lacul Techirghiol este deja faimos pentru biodiversitatea sa, cât și pentru importanța pe care o are ca habitat natural pentru nenumărate specii spectaculoase de păsări. În ultimii ani, exemplare de păsări flamingo au fost observate în mai multe zone din România, iar de fiecare dată când apar, aceste păsări atrag atenția publicului.

Există șase specii diferite de flamingo, iar faimosul flamingo roz poate ajunge la o înălțime de aproximativ 1,2–1,4 metri. În plus, păsările flamingo roz au o greutate de cel mult 3,5 kilograme.

Păsările au atras atenția vizitatorilor

Turiștii care ajung pe malurile Lacului Techirghiol sunt sfătuiți să păstreze distanța față de păsările flamingo și să nu le deranjeze. Flamingo nu ajung decât rar în România, de obicei în zonele din sud-estul țării.

Prima dată când o pasăre flamingo a fost semnalată oficial în România a fost în anul 1900, iar cele mai apropiate colonii ale acestei păsări se găsesc în Turcia, Grecia și Muntenegru. De obicei, aceste păsări nu ajung în România decât în număr foarte mic și mereu atrag atenția turiștilor și internauților.