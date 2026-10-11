Un bărbat a murit după ce a sărit în țarcul tigrilor. Grădina zoologică a confirmat că animalul nu va fi eutanasiat

Incidentul șocant petrecut ieri, la grădina zoologică din Yorkshire, a avut, în cele din urmă, un deznodământ tragic. Bărbatul care a sărit în țarcul tigrilor și-a pierdut viața după ce a fost atacat de una dintre feline.

Tigrul Altai nu a fost rănit Foto: Yorkshire Wildlife Park

În cursul zilei de 10 octombrie, un bărbat despre care martorii au spus că părea a fi agitat a sărit în țarcul tigrilor de la grădina zoologică din Yorkshire, Marea Britanie. În scurt timp, ceilalți vizitatori au fost evacuați iar grădina a fost închisă tot restul zilei.

Cu toate acestea, bărbatul care a ajuns în țarcul tigrilor și-a pierdut viața. Altai, felina lângă care a ajuns britanicul, nu va fi eutanasiat, lucru deja confirmat și de grădina zoologică.

Bărbatul care a sărit în țarcul tigrilor și-a pierdut viața

Potrivit independent.co.uk, martorii au povestit că bărbatul a dansat în timp ce asculta muzică, înainte de a sări în țarcul tigrilor. Potrivit acestora, părea că britanicul încerca să se încurajeze pentru a duce la capăt gestul extrem.

„Foarte, foarte mulți oameni ne-au contactat în legătură cu Altai, tigrul. Îi putem asigura pe toți că este în siguranță, că se simte bine și că nu va fi eutanasiat în urma acestui incident”, a transmis parcul.

Tigrul nu va fi eutanasiat

În ciuda intervenției rapide a salvatorilor, bărbatul care a sărit în țarcul tigrilor a suferit răni grave, iar medicii au pronunțat decesul chiar la fața locului. Martorii au spus că au auzit focuri de armă, dar, potrivit autorităților, tigrul nu a fost rănit în urma incidentului.

„Am auzit patru focuri de armă, dar nu le-am dat prea mare importanță până când am auzit elicopterul medical încercând să aterizeze. Apoi, unul dintre angajații parcului s-a apropiat de noi și ne-a spus că trebuie să părăsim parcul”, a povestit Becky, o localnică din Doncaster care a fost martoră la tragedie.

Reprezentanții grădinii zoologice au asigurat publicul că tigrul nu va fi eutanasiat în urma incidentului.