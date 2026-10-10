Scene șocante la o grădină zoologică. Un bărbat a intrat în țarcul tigrilor și a fost atacat

Un incident șocant a avut loc în Marea Britanie, unde un bărbat vizibil agitat a sărit în țarcul unui tigru în timp ce se afla la grădina zoologică din Yorkshire. Totul s-a produs în fața celorlalți vizitatori, iar bărbatul a fost atacat imediat de felină.

Autoritățile au ajuns rapid la fața locului Foto: SWNS

Incidentul a avut loc la o grădină zoologică din Yorkshire, în Marea Britanie, iar martorii au spus că un paravan opac a fost ridicat imediat după ce bărbatul a sărit în țarcul tigrilor. Grădina zoologică a fost evacuată și va rămâne închisă pentru restul zilei, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească cum s-a produs incidentul șocant.

În videoclipuri, care au devenit deja virale pe internet, se poate vedea cum bărbatul îngenunchează în țarcul tigrilor și așteaptă să fie atacat de una dintre feline. Tigrul îl mușcă pe bărbat de spate, iar reprezentanții grădinii zoologice au confirmat faptul că un „incident grav” a avut loc în cursul zilei, potrivit Daily Mail.

Grădina zoologică a fost închisă pentru restul zilei

Martorii șocați care se aflau în apropiere au spus că au auzit sunete puternice, similare cu cele ale unei arme, chiar înainte de a fi evacuați. Bărbatul ar fi fost vizibil agitat și, potrivit martorilor, ar fi sărit în țarcul tigrilor, fiind atacat aproape imediat.

„Se pare că cineva a sărit în țarcul tigrului și au fost nevoiți să împuște animalul. Oamenii spun că au auzit o împușcătură și că cineva fie a sărit în țarc, fie a căzut în el”, a spus Tia Hanson, o martoră care a văzut incidentul, conform doncasterfreepress.uk.

A fost demarată o anchetă

Grădina zoologică a confirmat faptul că a avut loc un incident grav, iar accesul publicului va fi restricționat în cursul zilei de astăzi.

„Procedurile noastre de intervenție în caz de urgență au fost activate imediat, iar echipele de intervenție se află în prezent la fața locului. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Siguranța și bunăstarea vizitatorilor, angajaților și animalelor noastre rămân prioritatea noastră absolută. Parcul este închis în prezent și va rămâne închis și mâine”, a comunicat grădina zoologică.