 La 57 de ani, a pornit din Sibiu cu bicicleta și cortul, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Țara de care a rămas surprins
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La 57 de ani, a pornit din Sibiu cu bicicleta și cortul, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Țara de care a rămas surprins

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În vârstă de 57 de ani, Dumitru Stelea, un bărbat din Sibiu, a pornit într-o călătorie care a durat trei luni și jumătate și de-a lungul căreia a parcurs deja trei continente. La începutul lunii iulie, sibianul a plecat de acasă cu o simplă bicicletă, un cort și câteva lucruri esențiale. Acum, visul lui s-a transformat într-o experiență incredibilă.

Românul a vizitat 24 de țări
Românul a vizitat 24 de țări Foto: Arhivă personală

După ce a plecat de acasă cu numai o bicicletă, un cort și alte câteva obiecte minore, Dumitru Stelea a reușit să călătorească pe trei continente. Pe parcursul a 97 de zile, sibianul a parcurs 13.080 de kilometri și, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, a vizitat nu mai puțin de 24 de țări.

Reușita românului este și mai impresionantă datorită faptului că a călătorit de unul singur, fără a se alătura unor vacanțe și excursii organizate și fără să aibă la dispoziție echipamente sofisticate. Dumitru Stelea și-a transportat bagajele pe bicicletă, a dormit în cort și a explorat locurile pe care le vizita în propriul său ritm.

Sibianul a vizitat deja 24 de țări

După ce a trecut dincolo de hotarele României, Stelea a parcurs mai multe țări europene, iar în primele săptămâni a pedalat până la cel mai nordic punct al călătoriei sale, Danemarca. De acolo, românul a pornit către sud și a trecut prin Spania și Portugalia.

Lisabona a fost extremitatea sudică a traseului său, iar spre finalul lui august a trecut cu feribotul în Africa. Vreme de câteva ore, românul a explorat Tangerul, unul dintre cele mai frumoase orașe din Maroc.

Nu este prima călătorie spectaculoasă a românului

„Am văzut în ultimele două luni mai multe decât în 57 de ani de viață”, a spus acesta, potrivit Turnul Sfatului. Desigur, excursia românului nu a fost una lipsită de dificultăți. În timp ce se afla în Franța, bicicleta a cedat din cauza greutății bagajului, iar prinderile spițelor au fost smulse din jantă și au trebuit înlocuite.

Românul spune că o țară care l-a impresionat enorm a fost Olanda, mai ales datorită infrastructurii pe care o are pentru biciclete. Pe 7 octombrie 2026, Stelea a ajuns la Istanbul și a vorbit despre traficul din oraș.

„Istanbul este un oraș deosebit din toate punctele de vedere, iar din punctul de vedere al biciclistului este foarte, foarte aglomerat și dificil, dar mă voi reîntoarce oricând cu plăcere aici”, a scris românul pe Facebook.

În 2024, românul a parcurs 8.000 de kilometri în 54 de zile, a vizitat zece țări și a mers prin toate județele României. În 2025, el a mai ajuns o dată în Istanbul.

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