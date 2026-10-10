 Somon sau suplimente cu ulei de pește? Nutriționiștii spun care variantă este mai bună pentru sănătate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Somon sau suplimente cu ulei de pește? Nutriționiștii spun care variantă este mai bună pentru sănătate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Atunci când vrem să adoptăm o dietă mai sănătoasă, nu este nevoie să ne forțăm să respectăm restricții severe care să ne forțeze să renunțăm la toate alimentele noastre favorite. Însă, chiar și câteva schimbări minore pot să ne fie de mare ajutor. Iar acizii grași omega-3 vor fi cruciali pentru buna funcționare a creierului nostru.

Somonul este foarte bun pentru organism
Somonul este foarte bun pentru organism Foto: Arhivă

Acizii grași omega-3, cum ar fi DHA și EPA, joacă un rol important în menținerea sănătății creierului și se găsesc în cantități deosebit de mari în somon și în suplimentele cu ulei de pește. Aceste grăsimi contribuie la menținerea și formarea membranelor celulelor cerebrale și sunt asociate cu mai multe beneficii pentru sănătatea creierului, inclusiv păstrarea memoriei, susținerea funcțiilor cognitive și încetinirea declinului cognitiv.

Mai multe studii au arătat faptul că cei care consumau regulat acizi grași cum ar fi DHA și EPA aveau un risc cu 20% mai mic de a suferi de demență sau declin cognitiv, potrivit EatingWell. Iar, pentru a ne asigura un nivel optim de acizi grași omega-3, ne putem întreba dacă este mai util să consumăm somon sau suplimente cu ulei de pește.

Somonul poate fi foarte bun pentru creier

Somonul este una dintre cele mai bune surse de omega-3, iar DHA-ul din somon este crucial pentru a menține sănătatea celulelor cerebrale.

O analiză a 35 de studii a arătat că un consum de două porții de pește pe săptămână, inclusiv de pește gras, cum ar fi somonul, a fost asociat cu îmbunătățirea funcțiilor executive și cu un risc redus de tulburări cognitive, precum demența și boala Alzheimer.

Iar partea cea mai bună este faptul că somonul poate fi integrat foarte ușor în dietă și este renumit pentru gustul pe care îl are.

Ce opinie au nutriționiștii

Desigur, suplimentele cu ulei de pește pot fi, de asemenea, o sursă bună de acizi grași omega-3.

„Există sute de studii publicate despre suplimentarea cu EPA și DHA pentru sănătatea cognitivă, sănătatea mintală și nu numai”, spune nutriționista Elena Natker.

Doza optimă pentru suplimentele cu omega-3 nu a fost încă stabilită de către specialiști, dar majoritatea organizațiilor din domeniul sănătății recomandă un aport zilnic de cel puțin 200–500 de miligrame.

În ce privește care variantă este mai bună, nutriționiștii spun că ar trebui să încercăm să apelăm direct la alimente precum somonul.

„Recomand, pe cât posibil, o abordare bazată în primul rând pe alimentație, așa că votez pentru somon”, spune și nutriționista Patricia Bannan.

Potrivit expertei, somonul furnizează nu doar omega-3, ci și proteine, vitamina D, vitamina B12, seleniu și alți nutrienți utili pentru buna funcționare a organismului.

Ghid de cumpărături

horoscop octombrie webp
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche Horoscop
banner banner lautari jpg
#Exclusiv Click!
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!” Vedete românești
image
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul adevarul.ro
image
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de experiență adevarul.ro

Parteneri

image
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”. Drama de după viața de fotbalist! www.fanatik.ro
image
Aproape 30°C în octombrie într-o zonă din România. De săptămâna viitoare, temperaturile scad şi vin ploile observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
În timp ce Trump negocia direct cu Putin intrarea motorinei rusești pe piața americană, delegații din SUA, Ucraina și Europa discutau un acord de pace la Miami. Vestea a surprins pe toată lumea și l-a înfuriat pe Zelenski www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro as.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier playtech.ro
image
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!” www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
stelea jpeg
La 57 de ani, a pornit din Sibiu cu bicicleta și cortul, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Țara de care a rămas surprins Național
Soldati romani FOto Recrutare MAPN Facebook (2) jpg
Vor fi chemați tinerii în Armată pe 20 octombrie? Precizările oficiale ale MApN Național
cartier atena shutterstock jpg
Țara europeană care oferă 10.000 de euro celor care se mută în zonele afectate de depopulare. Cine poate beneficia de bani Internațional
WhatsApp Image 2026 10 10 at 13 39 39 (1) jpeg
#Exclusiv Click!
Drumul de 12 ore și așteptarea de 6 ore nu i-au oprit. Mărturiile credincioșilor veniți la Sfânta Parascheva: „Simt mereu o mângâiere ori de câte ori ajung aici” Național
pasari istock jpg
Un hobby banal poate fi de ajutor pentru cei care au suferit un AVC. Stimulează atenția și comunicarea Fapt divers
femeie frig jpeg
Vremea se răcește brusc în România. Ploile și rafalele de vânt vor cuprinde numeroase regiuni, iar în unele zone sunt anunțate lapoviță și ninsoare Național
garsoniera png
Cât trebuie să plătești pentru o garsonieră de doar 11 mp în Cluj-Napoca: „E bine. În Belgia se închiriază camere de 6 mp” Național
elena mateescu jpg
Cine este Elena Mateescu, șefa ANM cu un salariu anual de peste 50.000 de euro. Instituția, în centrul unui scandal privind achizițiile din bani publici Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Jurnalul de front al unui căpitan român care a luptat la Stalingrad, făcut public după mai bine de 80 de ani: „Voi sunteți eroi ai neamului!” actualitate.net