Somon sau suplimente cu ulei de pește? Nutriționiștii spun care variantă este mai bună pentru sănătate

Atunci când vrem să adoptăm o dietă mai sănătoasă, nu este nevoie să ne forțăm să respectăm restricții severe care să ne forțeze să renunțăm la toate alimentele noastre favorite. Însă, chiar și câteva schimbări minore pot să ne fie de mare ajutor. Iar acizii grași omega-3 vor fi cruciali pentru buna funcționare a creierului nostru.

Somonul este foarte bun pentru organism Foto: Arhivă

Acizii grași omega-3, cum ar fi DHA și EPA, joacă un rol important în menținerea sănătății creierului și se găsesc în cantități deosebit de mari în somon și în suplimentele cu ulei de pește. Aceste grăsimi contribuie la menținerea și formarea membranelor celulelor cerebrale și sunt asociate cu mai multe beneficii pentru sănătatea creierului, inclusiv păstrarea memoriei, susținerea funcțiilor cognitive și încetinirea declinului cognitiv.

Mai multe studii au arătat faptul că cei care consumau regulat acizi grași cum ar fi DHA și EPA aveau un risc cu 20% mai mic de a suferi de demență sau declin cognitiv, potrivit EatingWell. Iar, pentru a ne asigura un nivel optim de acizi grași omega-3, ne putem întreba dacă este mai util să consumăm somon sau suplimente cu ulei de pește.

Somonul poate fi foarte bun pentru creier

Somonul este una dintre cele mai bune surse de omega-3, iar DHA-ul din somon este crucial pentru a menține sănătatea celulelor cerebrale.

O analiză a 35 de studii a arătat că un consum de două porții de pește pe săptămână, inclusiv de pește gras, cum ar fi somonul, a fost asociat cu îmbunătățirea funcțiilor executive și cu un risc redus de tulburări cognitive, precum demența și boala Alzheimer.

Iar partea cea mai bună este faptul că somonul poate fi integrat foarte ușor în dietă și este renumit pentru gustul pe care îl are.

Ce opinie au nutriționiștii

Desigur, suplimentele cu ulei de pește pot fi, de asemenea, o sursă bună de acizi grași omega-3.

„Există sute de studii publicate despre suplimentarea cu EPA și DHA pentru sănătatea cognitivă, sănătatea mintală și nu numai”, spune nutriționista Elena Natker.

Doza optimă pentru suplimentele cu omega-3 nu a fost încă stabilită de către specialiști, dar majoritatea organizațiilor din domeniul sănătății recomandă un aport zilnic de cel puțin 200–500 de miligrame.

În ce privește care variantă este mai bună, nutriționiștii spun că ar trebui să încercăm să apelăm direct la alimente precum somonul.

„Recomand, pe cât posibil, o abordare bazată în primul rând pe alimentație, așa că votez pentru somon”, spune și nutriționista Patricia Bannan.

Potrivit expertei, somonul furnizează nu doar omega-3, ci și proteine, vitamina D, vitamina B12, seleniu și alți nutrienți utili pentru buna funcționare a organismului.