Un hobby banal poate fi de ajutor pentru cei care au suferit un AVC. Stimulează atenția și comunicarea

Din păcate, accidentul vascular cerebral este o problemă cu care nenumărați oameni din întreaga lume se confruntă. Iar, potrivit medicilor, există un hobby simplu care poate ajuta persoanele care s-au confruntat cu un AVC să se recupereze mai repede și mai ușor.

Este un hobby surprinzător de benefic Foto: IStock

Un hobby aparent banal ar putea contribui la recuperarea după un accident vascular cerebral, potrivit unor noi studii. Oamenii de știință din Statele Unite spun că observarea păsărilor poate oferi un cadru natural și relaxant, care încurajează comunicarea prin stimularea atenției și a curiozității.

La prima vedere, acest obicei poate părea a fi unul banal, dar, potrivit Wales Online, modul în care creierul funcționează în timpul acestei activități poate ajuta persoanele care au suferit un AVC să se recupereze mai repede.

Un obicei banal poate fi util pentru sănătate

În Statele Unite, Universitatea din Montana organizează activități de acest fel la care iau parte persoane care au suferit accidente vasculare cerebrale.

„Cerințele lingvistice sunt reduse, iar oamenii pot participa la nivelul pe care și-l doresc”, spune doctorița Jenna Musick. Echipa lucrează acum la monitorizarea rezultatelor, instruirea cadrelor medicale și extinderea inițiativei dincolo de granițele statului.

Ce părere au medicii

Aproximativ 1 din 3 pacienți care au suferit un AVC suferă de afazie, numită și disfazie. Este vorba despre o afecțiune care îngreunează comunicarea. Aceasta poate face dificilă vorbirea, citirea, scrierea și înțelegerea celorlalți.

Iar simpla observare a păsărilor ajută pacienții să se concentreze și îi face să dorească să comunice cu cei din jurul lor.

„Dificultățile de comunicare, precum afazia, îi fac adesea pe oameni să se simtă deconectați de identitatea pe care o aveau înainte și de activitățile care le plăceau. Aceștia pot simți că nu se mai pot întoarce la hobby-urile pe care le îndrăgeau cândva, însă descoperirea unei noi pasiuni le poate reda entuziasmul și sentimentul de a avea un scop în viață”, a spus dr. Musick.

„Se întorc acasă în seara aceea și discută despre asta cu persoanele care îi îngrijesc. Astfel, se creează un dialog continuu”, a mai spus specialista.