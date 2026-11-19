Vlad Zamfirescu a anunțat că a decis să plece de la conducerea Teatrului Bulandra. Actorul s-a aflat în această poziție timp de șase ani, iar acum susține că privește cu bucurie schimbarea făcută.

Vlad Zamfirescu. Foto: Instagram

Vlad Zamfirescu pleacă de la Teatrul Bulandra

Actorul în vârstă de 52 de ani a anunțat că demisionează din funcția de director interimar al Teatrului "Lucia Sturdza Bulandra", după 6 ani. Vlad Zamfirescu susține că nu i-a fost ușor să ia această decizie, însă este mândru de ceea ce lasă în spate.

„După șase ani și jumătate în care am avut onoarea de a conduce Teatrul Bulandra, am hotărât că a venit momentul să închei acest capitol al vieții mele profesionale și să las loc unui nou început.Nu este o decizie ușoară. Au fost ani intenși, adesea dificili, cu provocări și responsabilități, dar și cu multe bucurii, împliniri și momente care m-au făcut să simt cât de norocos sunt să fac parte din această familie”, a scris actorul pe rețelele de socializare.

În același timp, el privește în urmă cu bucurie la toate lucrurile pe care le-a realizat împreună cu echipa sa, chiar dacă nu toate planurile au ieșit așa cum și-a propus.

„Privesc în urmă cu emoție și la tot ceea ce am reușit să construim împreună. Cred că am adus pe scenă spectacole bune, necesare, importante care s-au bucurat de săli pline de aplauze și aprecierea publicului. Am crescut împreună, am depășit obstacole și am reușit să ducem teatrul nostru mai departe, cu grijă pentru ceea ce reprezintă și cu încredere în ceea ce poate deveni.

Nu toate ne-au ieșit așa cum ne-am dorit, iar pentru ceea ce putea fi făcut mai bine, responsabilitatea este a mea. Dar cred că putem privi cu bucurie la acești ani și la tot ceea ce am reușit împreună.Le mulțumesc din suflet colegilor actori care, în urmă cu șase ani și jumătate, au avut încredere în mine, m-au propus și m-au susținut pentru această funcție. Am încercat, în fiecare zi, să fiu la înălțimea încrederii pe care mi-au acordat-o. Vă port aceeași prețuire și dragoste ca întotdeauna”, se mai arată în postarea actorului

Vlad Zamfirescu le-a mulțumit colegilor care l-au propus și susținut la conducerea Teatrului Bulandra. Mai mult decât atât, el a dezvăluit faptul că, deși nu va mai fi la conducere, el poate fi găsit, în continuare, pe scenă.

„Mulțumesc, deopotrivă, colegilor din echipa tehnică și administrativă, pentru dăruirea, profesionalismul și implicarea lor. Nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil fără voi. Fiecare reușită a teatrului este, înainte de toate, reușita oamenilor săi.Închei această etapă cu recunoștință pentru tot ceea ce am trăit și am construit împreună și cu liniștea că am dăruit Teatrului Bulandra tot ce am avut mai bun. Dar povestea nu se încheie aici. Rămân acolo unde începe totul în meseria noastră: pe scenă”, conchis actorul.

Și-a refăcut viața după o căsnicie de 21 de ani

Dacă pe plan profesional actorul a făcut schimbări, pe plan personal lucrurile sunt liniștite, având în vedere că preferă să țină detaliile departe de lumea mondenului. Vlad Zamfirescu a fost căsătorit timp de 21 de ani cu Mihaela, femeia pe care a cunoscut-o în perioada studenției.

Cei doi au împreună doi băieți, Matei și Ștefan, iar actorul a vorbit în mai multe rânduri despre relația apropiată pe care o are cu fiii săi. Într-un interviu, mărturisea că încearcă să fie un tată cu care copiii să poată comunica deschis și că nu își dorește să îi împingă spre actorie, chiar dacă aceștia au manifestat interes pentru lumea filmului

După divorțul de Mihaela, în 2021, actorul și-a refăcut viața sentimentală alături de actrița Diana Roman, cu care s-a căsătorit civil în mai 2023 și religios în septembrie același an. În 2025, cei doi au făcut și un copil.