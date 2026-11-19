O bacterie extrem de periculoasă și rezistentă la tratamente se răspândește rapid în spitalele europene, provocând îngrijorare în rândul specialiștilor. Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), infecțiile severe cauzate de Klebsiella pneumoniae rezistentă la antibiotice au crescut cu 72% între 2019 și 2025, deși obiectivul Uniunii Europene este reducerea acestora cu 5% până în 2030.

Bacteria care este rezistentă la antibiotice Foto: shutterstock

Rată ridicată de mortalitate

Klebsiella pneumoniae este una dintre cele mai periculoase bacterii întâlnite în mediul spitalicesc. Ea poate provoca infecții severe ale sângelui, plămânilor sau altor organe, iar rata mortalității asociată este estimată între 40% și 70%, potrivit Politico.

Specialiștii ECDC consideră că evoluția acestei bacterii reprezintă cea mai mare îngrijorare identificată în analiza datelor privind rezistența antimicrobiană colectate în ultimul an la nivel european.

Rezistența antimicrobiană apare atunci când bacteriile sau ciupercile dezvoltă mecanisme care le permit să supraviețuiască tratamentelor concepute pentru a le distruge. La nivelul Uniunii Europene, Islandei și Norvegiei, acest fenomen este responsabil pentru aproximativ 35.000 de decese anual.

De ce este atât de greu de controlat

Spre deosebire de alte bacterii rezistente, Klebsiella pneumoniae se transmite cu ușurință între pacienții internați și poate supraviețui în diferite medii. Din acest motiv, autoritățile sanitare recomandă măsuri stricte de prevenție în spitale.

Printre acestea se numără respectarea riguroasă a igienei mâinilor, utilizarea corectă a echipamentului de protecție, precum mănușile, precum și dezinfectarea atentă a suprafețelor și a spațiilor medicale.

Specialiștii atrag atenția că, în cazul acestei bacterii, chiar și o mică eroare în procedurile de igienă poate favoriza răspândirea infecției.

Alte infecții rezistente sunt și ele în creștere

Raportul arată că probleme similare există și în cazul unor infecții provocate de E. coli rezistentă la antibiotice. În loc să scadă, numărul acestora a crescut cu 16,4% între 2019 și 2025, deși obiectivul european prevede o reducere cu 10% până la finalul deceniului.

Există însă și vești bune. Infecțiile cauzate de bacteria MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină), una dintre cele mai cunoscute infecții asociate spitalelor, au scăzut cu 19% în aceeași perioadă, depășind obiectivul european de reducere.

Consumul de antibiotice scade prea lent

Specialiștii avertizează că utilizarea excesivă și nejustificată a antibioticelor contribuie direct la apariția bacteriilor rezistente. Deși consumul de antibiotice a scăzut cu 5% între 2019 și 2025, progresul este mult sub ținta de 20% stabilită pentru anul 2030.

În același timp, autoritățile europene încearcă să stimuleze dezvoltarea unor noi antibiotice prin viitoarea legislație farmaceutică a UE, care va include măsuri de sprijin pentru companiile care investesc în cercetarea și producerea unor tratamente inovatoare.

Tehnologia ajută la depistarea mai rapidă a focarelor

O armă importantă în lupta împotriva bacteriilor rezistente este supravegherea genomică, o metodă care permite cercetătorilor să urmărească mai rapid modul în care se răspândesc microorganismele periculoase.

Potrivit ECDC, această tehnologie poate ajuta la identificarea timpurie a focarelor, la alegerea tratamentelor potrivite pentru pacienți și la stabilirea zonelor în care este nevoie urgentă de noi antibiotice.

Experții avertizează însă că Europa este încă departe de obiectivele stabilite pentru combaterea rezistenței antimicrobiene și că fără măsuri suplimentare, infecțiile provocate de superbacterii ar putea continua să crească în anii următori.