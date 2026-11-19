Un caz cutremurător din Marea Britanie a șocat opinia publică după ce o fetiță de numai doi ani a murit, iar anchetatorii au descoperit ulterior o cantitate letală de cocaină în biberonul din care consumase lapte.

O fetiță de 2 ani a murit după ce a băut lapte cu cocaină Foto: Cleveland Police

Ce au găsit anchetatorii în locuință

Micuța, identificată drept Laylah Hatch, a fost găsită în stare critică în aprilie 2024, după ce serviciile de urgență au fost chemate la locuința familiei din Billingham. Potrivit anchetei, copila nu mai respira în momentul în care au ajuns echipajele medicale, potrivit BBC.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală detalii șocante. Raportul toxicologic a arătat că în biberonul fetiței se afla o cantitate fatală de cocaină. Drogul a fost depistat și în sângele, conținutul stomacal și firele de păr ale copilului.

Anchetatorii au descoperit în casă cantități importante de cocaină și cannabis. Potrivit poliției, substanțele erau depozitate într-un mod care le făcea ușor accesibile copiilor mici.

Detectivul Chris Pringle a descris locuința drept un mediu extrem de periculos pentru copii, precizând că drogurile se aflau la îndemâna celor doi minori care locuiau acolo.

Mama și iubitul ei au recunoscut faptele

Mama fetiței, Jodie Hatch, în vârstă de 22 de ani, și partenerul acesteia, Dale Mathie, de 30 de ani, au negat inițial acuzațiile de cruzime față de copii. În timpul procesului de la Tribunalul Coroanei din Teesside, cei doi și-au schimbat însă declarațiile și au pledat vinovat.

Cei doi au recunoscut și acuzațiile privind deținerea de droguri de mare risc în scopul comercializării. Jodie Hatch a fost condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare.

Cei doi inculpați au comparut luni, 16 noiembrie, în fața instanței de la Teesside Crown Court pentru pronunțarea sentinței. În cadrul aceluiași proces, Mathie a fost judecat și pentru o acuzație de vătămare corporală gravă cu intenție, în urma unui atac comis pe Surrey Terrace din Billingham, la 15 septembrie anul trecut.

La finalul procesului, Hatch a fost condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare, în timp ce Mathie a primit o pedeapsă de 13 ani de detenție.