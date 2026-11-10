Crimă înfiorătoare în Caraș-Severin! Și-a înjunghiat fiul vitreg în timp ce dormea, apoi a atacat-o pe mama acestuia. Ce a declanșat furia bărbatului

Un atac de o violență extremă a avut loc în localitatea Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost ucis, iar mama sa adoptivă, în vârstă de 48 de ani, a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost înjunghiați cu un cuțit chiar în propria locuință. Principalul suspect este soțul femeii, care, după atac, ar fi încercat să își ia viața. Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce l-a determinat să comită gestul extrem.

Crimă înfiorătoare în Caraș-Severin! Foto: arhiva

O noapte care trebuia să fie una obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Oțelu Roșu. În primele ore ale zilei de luni, 10 noiembrie, o femeie de 48 de ani a sunat disperată la numărul de urgență 112, după ce ea și fiul său adoptiv au fost atacați cu un cuțit de soțul ei.

În urma agresiunii, tânărul de 21 de ani a murit din cauza rănilor grave, în timp ce mama lui a fost transportată la spital și internată în stare critică, la terapie intensivă.

După ce și-ar fi atacat familia, bărbatul ar fi încercat să se sinucidă. În locuință se afla și fratele acestuia, care a povestit cum a intervenit în timpul conflictului.

Fratele suspectului povestește ce s-a întâmplat în locuința din Oțelu Roșu

Potrivit relatării fratelui agresorului, între cei doi soți a izbucnit un conflict, iar acesta a intervenit pentru a o îndepărta pe femeie din mijlocul altercației.

Petru Marian Caimacan, fratele suspectului, a spus: „S-or certat, eu m-am dus, i-am despărțit de pe ea că era gramadă cu ea acolo”.

Întrebat dacă bărbatul a încercat ulterior să își facă rău, acesta a confirmat:

Petru Marian Caimacan: „Da”.

Când echipajele medicale au ajuns la adresă, pentru tânărul de 21 de ani era deja prea târziu. Leziunile provocate de cuțit i-au fost fatale. Mama acestuia a supraviețuit atacului, însă starea ei a fost suficient de gravă încât medicii să o interneze la terapie intensivă.

Medicii au dezvăluit gravitatea rănilor suferite de femeie

Victima de 48 de ani a ajuns la Spitalul din Caransebeș cu multiple plăgi provocate prin înjunghiere, în zona toracelui. Medicii au intervenit pentru a-i acorda îngrijirile necesare, iar femeia a fost intubată.

Cătălin Grecea, medic-șef al Secției de Chirurgie de la Spitalul Caransebeș: „Sunt leziuni prin înjunghiere, multiple răni la nivelul toracelui. E intubată”.

Tânărul ucis era fiul biologic al surorii femeii. Aceasta îl adoptase în momentul în care băiatul avea 14 ani, iar cei doi locuiau împreună cu soțul femeii.

Gelozia și lipsa unui loc de muncă, posibile motive ale atacului

Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele momente dinaintea tragediei și să stabilească ce a declanșat violențele. Deși nu existau informații cunoscute despre conflicte grave între cei doi soți, vecinii vorbesc despre o relație tensionată și despre gelozia bărbatului.

Potrivit unei vecine, suspectul ar fi trecut printr-o perioadă dificilă după ce nu și-ar fi găsit un loc de muncă. În același timp, femeia ar fi lucrat o perioadă în Germania, lucru care ar fi alimentat suspiciunile și gelozia acestuia.

„O intrat așa într-o depresie că nu avea de lucru, dar în același timp am auzit că el era foarte gelos pe soția lui că ea a mers în Germania la lucru și el nu o mai lăsat-o și și-o găsit de lucru aicea...”, a spus o vecină.

Psiholog: Intervenția fiului ar fi putut declanșa un sentiment de rivalitate

Un posibil element care ar fi contribuit la escaladarea conflictului este intervenția tânărului în apărarea mamei sale. Psihologul Liliana Popescu a explicat că, într-o asemenea situație, pot apărea sentimente de rivalitate care să amplifice comportamentul violent.

„În momentul în care tânărul intervine să-și apere mama atunci poate să apară din partea tatălui acel sentiment de rivalitate care să-l facă să recurgă la un asemenea gest extrem”, a spus Liliana Popescu, psiholog.

Această explicație reprezintă o posibilă interpretare psihologică, nu o concluzie oficială privind mobilul crimei.

Ce acuzații riscă bărbatul care și-a atacat familia

În urma tragediei din Oțelu Roșu, procurorii îl acuză pe suspect de omor și tentativă de omor, în legătură cu uciderea tânărului de 21 de ani și rănirea gravă a femeii.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul, precum și a motivelor care au dus la această tragedie.