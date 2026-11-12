 Ce au descoperit anchetatorii în casa celor doi români uciși în SUA. Apelul disperat al fiicei la 911
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Ce au descoperit anchetatorii în casa celor doi români uciși în SUA. Apelul disperat al fiicei la 911

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Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul dublei crime care a îngrozit comunitatea de români din North Royalton, Ohio.

Detaliul care a dat-o de gol în cazul dublei crime din SUA
Detaliul care a dat-o de gol în cazul dublei crime din SUA Foto: observator

Un bărbat de 71 de ani, identificat drept Ștefan Pascu, și-a executat foștii socri, pe Emilia și Sorin Ciortan, amândoi în vârstă tot de 71 de ani, după care și-a pus capăt zilelor cu aceeași armă.

Tragedia s-a produs chiar de ziua de naștere a fostei sale soții. Femeia le-a mărturisit anchetatorilor că bărbatul nu a reușit niciodată să treacă peste divorțul lor din urmă cu un deceniu și că s-ar fi întors din România în urmă cu doar o lună cu gândul la răzbunare.

Apelul disperat la 911 și descinderea trupelor SWAT

Alarma a fost dată chiar de fiica victimelor, care s-a panicat după ce părinții ei nu i-au mai răspuns la telefon timp de o jumătate de oră și a decis să meargă personal acasă la ei. Ajunsă în fața locuinței, femeia a încremenit când a recunoscut autoturismul fostului său partener, sunând imediat la 911:

„Cred că e un intrus în casa părinților mei. Cred că e vorba de fostul meu soț. Nu mi-au răspuns la telefon de o jumătate de oră. I-am tot sunat și nu știu ce să fac”, a declarat femeia în apelul de urgență, potrivit canalului de YouTube 19 News, potrivit Observator.

Pătrunși în imobil, polițiștii au descoperit o scenă de coșmar: Emilia Ciortan fusese împușcată mortal chiar la masa din sufragerie, unde tocmai luase cina, iar soțul ei, Sorin, zăcea fără suflare pe holul de la etaj. Întrucât atacatorul nu era de găsit, autoritățile au mobilizat trupele de elită SWAT, care au mers din casă în casă pentru a evacua localnicii în subsoluri, descoperind în cele din urmă trupul neînsuflețit al criminalului la demisolul clădirii.

„Un polițist m-a condus în casă și mi-a spus să îmi trezesc copiii și să-i duc în subsol. S-au auzit împușcături la câteva case distanță. Fiul meu a fost foarte speriat noaptea trecută. Nu a vrut să stea singur”, a povestit un martor, vecinii declarându-se șocați de masacrul dintr-un cartier în care nu existaseră niciodată probleme.

Conflictul legat de casă și durerea comunității din Cleveland

Deși Ștefan Pascu nu avea cazier și nu era cunoscut cu antecedente violente, fosta sa soție susține că ura acumulată în ultimii 10 ani l-a orbit: „Este foarte furios și, pur și simplu, nu poate trece peste despărțire. Au trecut 10 ani de când am divorțat”.

Potrivit presei americane, scânteia răzbunării ar fi pornit de la imobilul în care s-a produs tragedia: casa fusese cumpărată chiar de Ștefan Pascu acum 20 de ani, rămăsese la fosta soție după separare, iar recent femeia o trecuse pe numele actualului ei partener.

„El a sunat-o pe fosta soție, era ziua ei. Dacă la asta adăugăm și faptul că el era instabil, atunci ne gândim că a vrut să transmită un mesaj, fiind ziua ei de naștere”, a explicat polițistul John Stolarski.

În urma lor, Emilia și Sorin Ciortan lasă o comunitate îndoliată. Preotul Petru Stinea, de la Biserica românească din Cleveland, îi descrie drept oameni cu suflet mare, implicați necondiționat în viața parohiei: de Crăciun, Sorin îmbrăca costumul lui Moș Crăciun pentru copiii din comunitate, iar Emilia pregătea pâine și prăjituri.

„Ne ajutau mereu. Mereu întrebau: este nevoie de ajutor, părinte? Erau buni, te puteai baza pe ei, un sprijin pentru Biserică și comunitate”, a mărturisit părintele Petru Stinea.

Procurorii americani au anunțat că ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele care au dus la această dublă crimă.

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