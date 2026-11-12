Crimă șocantă în America! Doi români au fost uciși de fostul ginere, care nu acceptase divorțul

O crimă de o cruzime greu de imaginat a zguduit comunitatea românească din Statele Unite ale Americii. Doi soți români în vârstă de 71 de ani, Sorin și Emilia Ciortan, stabiliți de mulți ani într-o suburbie a orașului Cleveland, Ohio, au fost executați cu sânge rece în propria locuință

Doi români au fost omorâți în SUA! Gestul extrem al fostului ginere, la 10 ani de la divorț Foto: observator

Autorul atacului sângeros este chiar fostul lor ginere, tot un cetățean român în vârstă de 71 de ani, care, după ce i-a împușcat în cap pe foștii socri, și-a pus capăt zilelor cu aceeași armă.

Întregul scenariu macabru a fost pus în aplicare chiar de ziua de naștere a fostei sale soții, Raluca Pascu, femeia mărturisindu-le anchetatorilor că bărbatul a călătorit special din România pentru a se răzbuna, fiind măcinat de resentimente de un deceniu, de când au divorțat.

Apelul disperat al fiicei și descinderea trupelor speciale

Alarma a fost dată chiar de Raluca Pascu, fiica victimelor, în momentul în care a observat autoturismul fostului său soț parcat chiar în fața casei părinților ei. Știind că bărbatul este instabil psihic și dominat de furie, femeia a sunat imediat la numărul de urgență:

„Cred că este un intrus în casa părinților mei. Este fostul meu soț. […] Este foarte furios și, pur și simplu, nu poate trece peste despărțire. Au trecut 10 ani de când am divorțat”, a transmis Raluca Pascu în apelul disperat către autorități, potrivit Observator.

Ajunși la adresă, polițiștii au găsit locuința complet devastată. La etaj zăceau trupurile neînsuflețite ale lui Sorin și Emiliei Ciortan, amândoi împușcați în cap. Avertizați cu privire la starea psihică a atacatorului, oamenii legii au solicitat imediat întăriri, iar trupele speciale au descins în imobil, descoperind la demisol și cadavrul agresorului, care nu a lăsat niciun bilet de adio.

Intervenția a semănat panică în cartierul de obicei extrem de liniștit, vecinii fiind sfătuiți să se adăpostească:

„Un polițist m-a condus în casă și mi-a spus să-mi trezesc copiii și să-i duc în subsol. S-au auzit împușcături la câteva case distanță. Fiul meu a fost foarte speriat noaptea trecută. Nu a vrut să stea singur. E un cartier foarte liniștit. N-au avut niciodată probleme, n-am văzut poliție la ușa lor”, a povestit un vecin.

Conflictul ascuns din spatele masacrului

Sorin Ciortan era o figură respectată și bine cunoscută în comunitatea de români din Cleveland, iar soția sa, Emilia, era implicată activ în viața bisericii. Potrivit poliției, nici agresorul în vârstă de 71 de ani nu avea antecedente penale, având cazierul curat și fără să fi existat vreodată un ordin de protecție emis pe numele lui.

Anchetatorii americani suspectează însă că mobilul dublei crime are legătură cu un litigiu imobiliar nerezolvat. Casa în care s-a produs tragedia fusese cumpărată chiar de agresor în urmă cu 20 de ani, însă după divorț, fosta sa soție a trecut proprietatea pe numele noului ei partener de viață. Mai mult, alegerea datei nu a fost deloc întâmplătoare:

„El a sunat-o pe fosta soție, era ziua ei. Dacă la asta adăugăm și faptul că el era instabil, atunci ne gândim că a vrut să transmită un mesaj, fiind ziua ei de naștere”, a declarat John Stolarski, reprezentant al departamentului de Poliție North Royalton.