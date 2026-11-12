 Crimă șocantă în America! Doi români au fost uciși de fostul ginere, care nu acceptase divorțul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Crimă șocantă în America! Doi români au fost uciși de fostul ginere, care nu acceptase divorțul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O crimă de o cruzime greu de imaginat a zguduit comunitatea românească din Statele Unite ale Americii. Doi soți români în vârstă de 71 de ani, Sorin și Emilia Ciortan, stabiliți de mulți ani într-o suburbie a orașului Cleveland, Ohio, au fost executați cu sânge rece în propria locuință

Doi români au fost omorâți în SUA! Gestul extrem al fostului ginere, la 10 ani de la divorț
Doi români au fost omorâți în SUA! Gestul extrem al fostului ginere, la 10 ani de la divorț Foto: observator

Autorul atacului sângeros este chiar fostul lor ginere, tot un cetățean român în vârstă de 71 de ani, care, după ce i-a împușcat în cap pe foștii socri, și-a pus capăt zilelor cu aceeași armă.

Întregul scenariu macabru a fost pus în aplicare chiar de ziua de naștere a fostei sale soții, Raluca Pascu, femeia mărturisindu-le anchetatorilor că bărbatul a călătorit special din România pentru a se răzbuna, fiind măcinat de resentimente de un deceniu, de când au divorțat.

Apelul disperat al fiicei și descinderea trupelor speciale

Alarma a fost dată chiar de Raluca Pascu, fiica victimelor, în momentul în care a observat autoturismul fostului său soț parcat chiar în fața casei părinților ei. Știind că bărbatul este instabil psihic și dominat de furie, femeia a sunat imediat la numărul de urgență:

„Cred că este un intrus în casa părinților mei. Este fostul meu soț. […] Este foarte furios și, pur și simplu, nu poate trece peste despărțire. Au trecut 10 ani de când am divorțat”, a transmis Raluca Pascu în apelul disperat către autorități, potrivit Observator. 

Ajunși la adresă, polițiștii au găsit locuința complet devastată. La etaj zăceau trupurile neînsuflețite ale lui Sorin și Emiliei Ciortan, amândoi împușcați în cap. Avertizați cu privire la starea psihică a atacatorului, oamenii legii au solicitat imediat întăriri, iar trupele speciale au descins în imobil, descoperind la demisol și cadavrul agresorului, care nu a lăsat niciun bilet de adio.

Intervenția a semănat panică în cartierul de obicei extrem de liniștit, vecinii fiind sfătuiți să se adăpostească:

„Un polițist m-a condus în casă și mi-a spus să-mi trezesc copiii și să-i duc în subsol. S-au auzit împușcături la câteva case distanță. Fiul meu a fost foarte speriat noaptea trecută. Nu a vrut să stea singur. E un cartier foarte liniștit. N-au avut niciodată probleme, n-am văzut poliție la ușa lor”, a povestit un vecin.

Conflictul ascuns din spatele masacrului

Sorin Ciortan era o figură respectată și bine cunoscută în comunitatea de români din Cleveland, iar soția sa, Emilia, era implicată activ în viața bisericii. Potrivit poliției, nici agresorul în vârstă de 71 de ani nu avea antecedente penale, având cazierul curat și fără să fi existat vreodată un ordin de protecție emis pe numele lui.

Anchetatorii americani suspectează însă că mobilul dublei crime are legătură cu un litigiu imobiliar nerezolvat. Casa în care s-a produs tragedia fusese cumpărată chiar de agresor în urmă cu 20 de ani, însă după divorț, fosta sa soție a trecut proprietatea pe numele noului ei partener de viață. Mai mult, alegerea datei nu a fost deloc întâmplătoare:

„El a sunat-o pe fosta soție, era ziua ei. Dacă la asta adăugăm și faptul că el era instabil, atunci ne gândim că a vrut să transmită un mesaj, fiind ziua ei de naștere”, a declarat John Stolarski, reprezentant al departamentului de Poliție North Royalton.

Ghid de cumpărături

ctp florin salam jpg
Florin Salam, atac dur la adresa lui Cristian Tudor Popescu! Ce l-a scos din sărite pe manelist: „Trebuie să ai respect” Vedete românești
Russell Brand
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției Vedete internaționale
image
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate” adevarul.ro
image
Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul adevarul.ro

Parteneri

image
Cei 5 tineri fotbaliști care pot salva naționala României! Unul joacă la Real Madrid, iar altul valorează deja 10 milioane de euro www.fanatik.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul şoferului român de TIR, acuzat că a provocat primul carambol din Bulgaria observatornews.ro
image
Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” www.antena3.ro
image
Atac armat în apropiere de Casa Albă: 1 mort și 4 răniți. Suspectul, care s-a baricadat într-o clădire, a murit după ce s-a împușcat cu propria armă www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Două autoturisme ajung simultan într-o intersecție nedirijată, fără indicatoare sau semafoare. Ambele merg înainte. Care are prioritate? playtech.ro
image
Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarnă! Asta se întâmplă cu haita lui Campos www.fanatik.ro
image
Prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
Clădire prăbușită New York
Nu a mai apucat să-și cunoască bebelușul! Un tânăr de doar 26 de ani, printre victimele tragediei din New York Internațional
cel mai lung zbor qantas jpg
Cel mai lung zbor din lume a durat 24 de ore și 24 de minute Internațional
Cea mai mica pensie din Romania
Când primesc pensionarii banii în decembrie 2026? Anunțul așteptat de milioane de români Național
pexels ketchumcommunity 1464230 jpg
Atac armat în Washington, într-o sală de sport! Suspectul este căutat din elicopter, după ce mai multe persoane au fost rănite Internațional
doom nou png
Ministrul Culturii vrea ca termenul „ministră” să fie recunoscut oficial: „Vom insista dacă răspunsul va fi negativ” Național
cadou special artizanal unic craciun jpg
Ce cadouri de Crăciun alegi pentru cineva care are deja de toate? Nouă idei care ies din tipare Fapt divers
cladire prabusita new york profimedia (1) jpg
Clădire prăbușită peste un șantier din New York! Cinci oamenu au murit Internațional
bauturi energizante getty jpg
Băuturile energizante cu ingrediente chimice neobișnuite, asociate cu riscul de infarct în rândul tinerilor Fapt divers
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net