 Tragedie într-o școală din SUA! Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat. Suspectul de 16 ani, împușcat mortal de un trecător
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Tragedie într-o școală din SUA! Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat. Suspectul de 16 ani, împușcat mortal de un trecător

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Un atac armat produs la o școală primară din orașul Bend, statul american Oregon, s-a soldat cu patru morți și mai mulți răniți. Trei copii, cu vârste de cinci, opt și 11 ani, și un profesor au fost uciși, după ce un adolescent de 16 ani ar fi pătruns cu forța în clădire și a deschis focul. Suspectul a fost împușcat mortal de un membru al comunității care a intervenit în timpul atacului, potrivit autorităților citate de BBC.

Tragedie într-o școală din SUA! Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat.
Tragedie într-o școală din SUA! Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat. Foto: Profimedia

Atac armat la o școală primară din Oregon. Patru persoane au murit

Atacul a avut loc joi după-amiază, la Școala Primară Silver Rail din Bend, Oregon. Potrivit poliției locale, adolescentul ar fi tras asupra încuietorilor ușilor pentru a putea pătrunde în clădire.

După ce a intrat în școală, acesta a deschis focul. În urma atacului, un profesor și trei copii, în vârstă de cinci, opt și 11 ani, și-au pierdut viața.

Alte două persoane au fost transportate la spital în stare critică: un copil de șapte ani și un profesor în vârstă de 54 de ani, au transmis autoritățile americane.

Primele semnale de alarmă au venit înainte ca atacatorul să intre în școală. O persoană a sunat la serviciul de urgență și a raportat că un individ necunoscut trăgea cu o armă lungă în mașina sa.

La doar câteva minute distanță, dispeceratul a primit mai multe apeluri la 911, prin care era semnalat faptul că un atacator intrase în instituția de învățământ.

Suspectul de 16 ani a fost împușcat mortal de un membru al comunității

Adolescentul bănuit că a comis atacul a fost împușcat mortal de un membru al comunității locale, care a intervenit în timpul incidentului.

Șeful poliției din Bend, Mike Krantz, a explicat că bărbatul l-a urmărit pe suspect în interiorul clădirii și a ajuns față în față cu acesta.

„l-a urmărit în interiorul școlii și a intrat în confruntare cu el”, a declarat Mike Krantz, referindu-se la intervenția persoanei care l-a împușcat pe adolescent.

Poliția a confirmat că suspectul era un băiat de 16 ani din localitate, însă identitatea acestuia nu a fost făcută publică.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă adolescentul avea vreo legătură cu școala și nici ce l-ar fi determinat să comită atacul. Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile încearcă să reconstituie succesiunea evenimentelor.

Școlile din Bend au fost închise după atacul armat

În urma tragediei, toate școlile din orașul Bend au fost închise vineri. Autoritățile locale au transmis că elevii, profesorii și familiile afectate au nevoie de timp pentru a face față șocului și pierderilor.

Steven Cook, cel mai înalt responsabil administrativ al districtului școlar local, a descris durerea comunității într-un comunicat.

Suntem șocați și îndurerați de această tragedie fără sens. Niciun cuvânt nu poate exprima pe deplin durerea pe care o simte comunitatea noastră”, a declarat Steven Cook.

Atacul a provocat consternare în comunitatea locală, în special din cauza vârstei victimelor și a faptului că violența s-a produs într-o școală primară.

Câte atacuri armate au avut loc în școlile din SUA

Atacul din Oregon readuce în atenție problema violenței armate în instituțiile de învățământ din Statele Unite.

Potrivit bazei de date K-12 School Shooting Database, anul trecut au fost înregistrate 235 de incidente cu împușcături în școli din SUA. În anul în curs, numărul incidentelor raportate a ajuns la cel puțin 140, inclusiv atacul din Bend.

Ancheta privind tragedia de la Școala Primară Silver Rail continuă. Autoritățile urmează să clarifice motivele atacului, eventualele legături ale suspectului cu instituția de învățământ și toate circumstanțele care au dus la moartea celor patru victime.

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