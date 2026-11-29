Un adolescent de 16 ani a pornit singur, în toiul nopții, pe Valea Jepilor, cu gândul de a ajunge la Vârful Omu pentru a admira răsăritul. Aventura pe munte s-a transformat însă într-o experiență extrem de riscantă. Tânărul a ajuns la destinație abia după 12 ore de mers, epuizat și înghețat, fără să cunoască traseul și fără echipamentul necesar pentru condițiile montane.

Coșmar pe munte pentru un adolescent de 16 ani Foto: Facebook

Potrivit informațiilor transmise de pagina „Hello, Bușteni”, adolescentul a plecat la drum în jurul orei 21:00, iar la destinație a ajuns în dimineața următoare, în jurul orei 9:00. Pe parcurs, s-a confruntat cu condiții dificile, într-o zonă montană unde vremea și vizibilitatea pot pune probleme serioase chiar și celor experimentați.

A mers 12 ore prin munți, fără echipament adecvat

Tânărul a pornit pe Valea Jepilor fără să știe traseul, fără să țină cont de condițiile meteorologice și fără să aibă echipamentul potrivit pentru o asemenea ascensiune. În plus, a ales să meargă singur, pe timpul nopții, pe un traseu cunoscut pentru numeroasele accidente montane.

Condițiile de la Vârful Omu au fost dificile și în ziua precedentă, ceața persistând pe parcursul întregii zile, cu vizibilitate foarte redusă. Abia în cursul nopții, în jurul orei 4:00, ceața s-a risipit, ceea ce a îmbunătățit condițiile de orientare.

Adolescentul a ajuns la stație după o călătorie de 12 ore, fiind epuizat și înghețat. A rămas acolo câteva ore, timp în care s-a încălzit, a băut ceai și a mâncat, pentru a-și reveni după efortul depus.

Ce i-au explicat salvatorii după aventura periculoasă

În timp ce tânărul se recupera la stație, reprezentanții acesteia au discutat cu el și i-au explicat pericolele la care s-a expus prin decizia de a pleca singur, noaptea, pe un traseu pe care nu îl cunoștea.

Valea Jepilor este o zonă în care au avut loc numeroase accidente montane și care este frecventată inclusiv de urși. Plecarea în astfel de condiții, cu vizibilitate redusă și fără echipament adecvat, poate avea consecințe grave.

„Să pleci noaptea singur, pe un traseu necunoscut, pe o vale «renumită» pentru accidentele montane, frecventată deseori de urși, în condiții de vizibilitate redusă și neechipat corespunzător”, au transmis reprezentanții stației, atrăgând atenția asupra riscurilor unei astfel de decizii.

Aceștia s-au întrebat, totodată, dacă părinții adolescentului știau ce intenționează să facă fiul lor. În discuția purtată cu acesta, i-au arătat și fotografii de la alte intervenții montane la care au participat recent, pentru a-i explica mai bine gravitatea situațiilor în care pot ajunge oamenii care ignoră regulile de siguranță.