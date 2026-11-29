Un consilier AUR a găsit soluția pentru a scăpa de câinii fără stăpân: exportarea lor în țările în care se mănâncă. Declarațiile îi aparțin consilierului AUR din Pașcani, Abdalla Bashir. Cum a reacționat liderul formațiunii politice.

Propunere-șoc din partea unui consilier AUR, cu privire la câinii fără stăpân. Foto: magnific.com

Declarații-șoc din partea consilierului AUR Pașcani Abdalla Bashir, în legătură cu animalele fără stăpân. Acesta a propus ca autoritățile să exporte câinii vagabonzi în țările în care se obișnuiește să fie consumați.

Soluția șocantă găsită de un consilier AUR în cazul câinilor fără stăpân

În ședința de vineri a Consiliului Local Pașcani, în cadrul unei dezbateri despre soluțiile pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân, Abdalla Bashir a declarat că mai bine ar fi ca animalele să fie duse în țări asiatice, în care se mănâncă.

Primarul Marius Pintilie a menționat atunci faptul că adăpostul este deja plin, iar autoritățile nu mai fac față numărului mare de câini fără stăpân care sunt capturate. El a explicat că sute de câini sunt strânși de pe străzi anual, dar continuă să apară alții, conform antena3.ro.

„Fac acțiuni, dar nu avem unde să îi ducem. Nu îi mai primesc la padoc. Este plin. Nu știu ce să facem. Am adunat sute de câini. Cheltuim bani. În fiecare an strângem sute de câini de pe străzile din Pașcani și apar alții”, a spus primarul Marius Pintilie.

Atunci, Abdalla Bashir a venit și cu soluția: „De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mânâncă. Exportăm oi, exportăm vaci", a propus consilierul AUR.

Reacția liderului AUR la aceste declarații

În urma acestei declarații controversate, Ciprian Paraschiv, președintele organizației județene AUR Iași, a reacționat, spunând că se delimitează de această propunere, pe motiv că nu corespunde cu doctrina și valorille partidului, iar un deputat al formațiunii a cerut excluderea lui Bashir.

"Mă delimitez complet și fără echivoc, în numele Organizației Județene AUR Iași, de declarațiile făcute de medicul Abdalla Bashir, consilier local în cadrul Consiliului Local Pașcani, referitoare la gestionarea animalelor fără stăpân. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) militează pentru un tratament uman, civilizat și eficient în ceea ce privește protecția animalelor. Astfel de idei nu fac parte sub nicio formă din doctrina și valorile AUR, iar susținerea sau inițierea unui asemenea proiect legislativ nu intră în discuție nicio secundă.

În calitate de președinte al Organizației Județene AUR Iași, i-am cerut deja explicații domnului consilier pentru aceste declarații, pe care le consider complet indezirabile. Reiterez cu tărie faptul că un astfel de proiect este exclus și ne delimităm ferm de astfel de poziții. AUR rămâne un susținător constant al politicilor europene de gestionare responsabilă și umană a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân din România", a decarat Ciprian Paraschiv, deputat și Președinte al Organizației Județene AUR Iași.