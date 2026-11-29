Sfântul Apostol Andrei, prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie, este una dintre sărbătorile în jurul căreia s-au conturat numeroase credințe și practici populare, transmise de-a lungul timpului. Respectate cu precădere în comunitățile tradiționale, acestea sunt legate de protecția familiei și a gospodăriei, de previziuni pentru anul care urmează, dar și de obiceiuri menite să aducă sănătate și noroc.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei. Foto: Facebook/ Muzeul Județean Argeș

Totodată, Sfântul Andrei marchează ultima mare sărbătoare cu cruce roșie din calendarul ortodox al lunii noiembrie, înainte de începutul perioadei dedicate pregătirilor pentru Crăciun.

Cine a fost Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei s-a numărat printre cei doisprezece ucenici ai lui Iisus Hristos și a fost fratele Sfântului Apostol Petru. Originar din Betsaida, o localitate din regiunea Galileei, el a fost printre primii care au răspuns chemării Mântuitorului, alegând să Îl urmeze și să se dedice propovăduirii credinței creștine.

Înainte de a deveni apostol, Andrei fusese ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Cunoscut în tradiția creștină drept „Cel Întâi Chemat”, apostolul s-a remarcat prin devotamentul față de Hristos și prin dorința de a-i îndruma și pe ceilalți către credință. Un moment esențial din Evanghelie este întâlnirea cu fratele său, Simon Petru, pe care l-a adus înaintea Mântuitorului.

După Învierea și Înălțarea Domnului, Sfântul Andrei și-a continuat misiunea apostolică, vestind Evanghelia în mai multe regiuni. Potrivit tradiției bisericești, el a ajuns și în ținuturile Dobrogei de astăzi, în apropierea Mării Negre, unde a propovăduit învățătura creștină și a contribuit la răspândirea noii credințe. Această tradiție stă la baza cinstirii sale ca Apostol al românilor.

Sfârșitul vieții sale este legat de martiriu. Conform tradiției creștine, Sfântul Andrei a fost răstignit la Patras, în Grecia, pe o cruce în formă de X, cunoscută ulterior drept „Crucea Sfântului Andrei”. A primit moartea martirică pentru credința pe care a mărturisit-o până la capăt, devenind un simbol al statorniciei și al jertfei creștine.

Cum a devenit ocrotitorul României și al Catedralei Naționale

Sfântul Apostol Andrei are un loc aparte în spiritualitatea românească, fiind cinstit drept Ocrotitorul României și cunoscut în tradiția bisericească drept Apostolul românilor. Legătura sa cu spațiul românesc este asociată cu tradiția potrivit căreia acesta ar fi propovăduit creștinismul în teritoriile Dobrogei de astăzi.

Importanța sărbătorii din 30 noiembrie a fost recunoscută oficial de Biserica Ortodoxă Română în mai 1995, când Sfântul Sinod a decis ca această zi să fie marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Doi ani mai târziu, în 1997, apostolul a fost proclamat Ocrotitorul României. Ulterior, prin hotărârea Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001, ziua de 30 noiembrie a fost consacrată drept sărbătoare bisericească națională. Cinstirea sa se reflectă și în alegerea Sfântului Apostol Andrei ca ocrotitor spiritual al Catedralei Naționale, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei

În tradiția populară, sărbătoarea Sfântului Andrei este cunoscută și sub denumirile de „Sântandrei”, „Andrei-de-iarnă” sau „Cap-de-iarnă”, nume care reflectă legătura ei cu debutul sezonului rece și cu primele manifestări ale iernii. Un obicei despre care se vorbește încă de la școală este punerea grâului la încolțit. Acesta este un simbol al prosperității pentru următorul an.

„Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri asociate sărbătorii Sfântului Andrei este punerea grâului la încolțit, ritual cu semnificații legate de prosperitate, fertilitate și noroc pentru anul următor. În mod tradițional, grâul este așezat într-un vas cu pământ sau pe vată umedă, fiind îngrijit până la trecerea dintre ani.

Aspectul firelor, înălțimea și densitatea acestora sunt interpretate, în credința populară, drept indicii asupra anului ce urmează, un grâu bogat și viguros fiind asociat cu belșugul și recoltele roditoare. Obiceiul este însoțit, uneori, de rugăciuni pentru sănătatea și ocrotirea familiei, iar grâul încolțit este păstrat și așezat pe masa de Anul Nou, ca simbol al abundenței, al reînnoirii și al continuității vieții” a explicat preotul Marius Oblu pentru digi24.ro.

Fetele nemăritate află cine le este sortitul

O altă credință străveche legată de noaptea Sfântului Andrei este cea a aflării ursitului, obicei păstrat în diferite zone ale țării, cu particularități specifice fiecărei regiuni. În tradiția populară, tinerele care își doreau să-și cunoască viitorul soț așezau busuioc sfințit sub pernă, sperând că acesta le va apărea în vis.

Printre practicile întâlnite în comunitățile rurale se numără și ritualul „făcutului cu ulcica”, în cadrul căruia era folosit un vas nou de lut, cu cărbuni aprinși, iar la miezul nopții se rosteau formule ritualice pentru aflarea unor semne despre viitor.

Un alt obicei presupunea folosirea unui pahar cu apă „neîncepută”, așezat pe cenușă, în care era lăsată o verighetă sfințită. Tinerele urmăreau reflexiile formate în apă, în credința că acestea le-ar putea dezvălui indicii despre destinul sentimental și despre cel care le-ar putea deveni soț.

Usturoiul care îți protejează casa

În credințele populare, noaptea dinaintea Sfântului Andrei era considerată una în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai fragilă. Se spunea că ființele nevăzute, cunoscute sub numele de strigoi, ar putea ieși din lumea de dincolo și aduce asupra oamenilor boli, nenorociri sau alte neajunsuri.

Pentru a se feri de asemenea primejdii, oamenii apelau la usturoi, căruia îi atribuiau puteri protectoare și îl considerau un simbol al purității și al apărării împotriva răului. Potrivit obiceiurilor străvechi, acesta era folosit pentru ungerea ușilor, ferestrelor și porților, în încercarea de a ține spiritele departe de gospodărie.

„În unele zone, ritualul era extins și asupra animalelor domestice, despre care se credea că astfel vor fi ferite de influențele nefaste și de forțele nevăzute”, a mai spus preotul pentru sursa citată.