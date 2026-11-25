Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, marcată pe 1 decembrie, sunt zile de sărbătoare legală în care, potrivit Codului Muncii, salariații beneficiază de timp liber plătit.

Cum sunt recuperate zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie Foto: arhivă

Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, iar angajații sunt nevoiți să lucreze și în aceste zile.

Ce compensații primesc angajații care lucrează în zile de sărbătoare legală

Pentru astfel de situații, legislația prevede în mod clar modalitățile prin care salariații trebuie compensați. Codul Muncii stabilește că angajatorii au obligația de a acorda timp liber corespunzător sau, în anumite condiții, un spor salarial.

În România, atât 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, cât și 1 decembrie, Ziua Națională a României, figurează pe lista zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Potrivit articolului 142 din Codul Muncii, angajații care sunt chemați la serviciu în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească, cu prioritate, timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

În cazul în care acordarea timpului liber nu este posibilă din motive justificate, salariatul are dreptul la un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate în ziua respectivă. Cu alte cuvinte, munca prestată în sărbătoarea legală trebuie plătită suplimentar, conform prevederilor legale.

Aceste reguli se aplică în special angajaților din domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum unitățile sanitare, serviciile de urgență, transporturile, alimentația publică sau alte sectoare unde continuitatea este esențială.

Ce pot face angajații dacă nu li se respectă drepturile

În situația în care angajatorul nu acordă nici timp liber compensatoriu și nici sporul prevăzut de lege, salariatul poate solicita clarificări în scris și poate cere respectarea drepturilor prevăzute de Codul Muncii.

Dacă problema nu este rezolvată pe cale internă, angajatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), instituția responsabilă cu verificarea respectării legislației muncii. Nerespectarea obligațiilor privind compensarea muncii prestate în zilele de sărbătoare legală poate atrage sancțiuni pentru angajator.