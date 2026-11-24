Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că 41 de medicamente noi vor fi introduse pe lista produselor farmaceutice gratuite și compensate. De asemenea, acesta a menționat că se face o a treia actualizare a listei, și se extinde accesul la alte cinci medicamente. Pentru cine sunt destinate acestea.

Noi medicamente introduse pe lista celor gratuite și compensate. Foto: shutterstock

Alexandru Rogobete a menționat faptul că, în total, s-au adăugat în lista gratuită și compensată 97 de molecule noi și s-au făcut 34 de extinderi ale indicaților terapeutice pentru medicamente deja cunoscute în ultimul an.

Cui se adresează medicamentele introduse pe lista celor gratuite și compensate

Proiectul de act normativ, pus marți în transparență decizională, prevede extinderea opțiunilor terapeutice pentru bolnavii care suferă de numeroase afecțiuni precum:

Oncologie și hematologie oncologică - se introduc noi tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin, precum și pentru pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom. Va fi introdusă prima terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide, o nouă opțiune de tratament pentru pacienții cu această afecțiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate;

Boli rare - se introduce în lista medicamentelor gratuite și compensate o terapie așteptată de acești pacienți. Se introduc noi tratamente pentru boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară;

Cardiologie - vor fi introduse noi tratamente pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă și hipertensiunea arterială pulmonară;

Neurologie - vor fi extinse opțiunile de tratament pentru pacienții cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenie gravis generalizată;

Endocrinologie și pediatrie - se introduc noi tratamente pentru deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți, dar și pentru hipoparatiroidismul cronic și sindromul Cushing;

Nefrologie - se extinde accesul la tratament pentru pacienții cu afecțiuni renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2;

Gastroenterologie și hepatologie - se introduc noi tratamente pentru colita ulcerativă și colangita biliară primară;

Boli infecțioase și transplant - se introduc noi terapii pentru pacienții cu HIV, dar și tratamente pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții care au beneficiat de transplant.

Ce măsuri suplimentare se iau

Ministrul Alexandru Rogobete a mai anunțat că se extinde accesul la tratament și pentru bolnavii cu imunodeficiențe secundare, fiind incluși aici și copiii. Se asigură accesul la alte nouă medicamente care vin în sprijinul celor care au anumite afecțiuni.

„Extindem, de asemenea, accesul la tratament pentru pacienții cu imunodeficiențe secundare, inclusiv pentru copii. Pentru alte 9 medicamente deja compensate, luăm măsuri pentru a asigura continuitatea tratamentului.

Acestea sunt utilizate în tratarea unor afecțiuni precum insuficiența cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament și afecțiunile oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic”, a scris ministrul pe Facebook.

Mai mult decât atât, potrivit oficialului, pentru pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) se reduce costul unuia dintre tratamentele destinate acestei afecțiuni. Dacă până acum statul suporta 50% din prețul de referință al medicamentului, de acum va suporta 90%.

„În premieră, includem în Programul național de tratament pentru boli rare mucopolizaharidoza de tip VI (sindromul Maroteaux-Lamy), asigurând pacienților accesul la terapia de substituție enzimatică”, a mai scris Alexandru Rogobete.