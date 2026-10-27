O descoperire importantă poate salva viața pacienților care suferă de cancer pulmonar. Două medicamente pot reduce riscul de deces cu 58%

Vești bune pentru pacienții care suferă de cancer pulmonar. O combinație de medicamente a reușit să reducă riscul de deces cu până la 58% pentru persoanele care suferă de o formă foarte agresivă a bolii, mai precis, cancer pulmonar cu celule mici.

Tratamentul poate fi crucial pentru pacienți Foto: Shutterstock

Combinația de medicamente pe care medicii au testat-o a reușit să scadă riscul de deces cu până la 58% față de tratamentul standard folosit singur, în timp ce durata mediană de supraviețuire a crescut cu opt luni, potrivit informațiilor de la Reuters.

Practic, este vorba despre medicamentul Imdelltra, dezvoltat de către compania Amgen, care a fost administrat alături de imunoterapia Imfinzi, dezvoltată de către AstraZeneca. Această combinație de medicamente a redus riscul de deces cu până la 58%, față de administrarea exclusivă a medicamentului Imfinzi.

Tratamentul poate fi crucial pentru cei care suferă de cancer

În acest moment, Imfinzi reprezintă tratamentul standard după chimioterapie, pentru pacienții care se confruntă cu cancer pulmonar cu celule mici. Experții au observat că pacienții care au luat ambele medicamente au avut o supraviețuire mediană de 21,1 luni, față de 12,7 luni, perioadă care se înregistra în cazul celor care au luat numai Imfinzi.

„Dacă administrezi Imdelltra din ce în ce mai devreme, obții beneficii clinice mai mari”, a spus directorul medical al companiei Amgen, Paul Burton.

Cum funcționează medicamentul

Imdelltra este un tip de medicament care face parte din clasa anticorpilor bispecifici, care aduc în contact celulele T din sistemul imunitar cu cele canceroase. Acest lucru permite celulelor sistemului imunitar să le distrugă pe cele canceroase și să contribuie la însănătoșirea organismului.

În același timp, Imfinzi este o formă mai veche de imunoterapie care inhibă mecanismul care permite tumorilor să se ascundă de sistemul imunitar.

Amgen a comunicat faptul că aproximativ 80% dintre pacienții care au primit combinația de medicamente trăiau după un an întreg de la începerea tratamentului, față de numai 53% dintre persoanele care luau numai Imfinzi.