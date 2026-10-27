 Unul dintre cei mai populari comentatori sportivi români a murit. Avea doar 66 de ani
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Unul dintre cei mai populari comentatori sportivi români a murit. Avea doar 66 de ani

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Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România a decedat la vârsta de numai 66 de ani. Răsvan Apostolescu lucra la Radio România Actualităţi și a fost primul comentator de fotbal al generației care s-a lansat după anul 1990.

Răsvan Apostolescu avea doar 66 de ani
Răsvan Apostolescu avea doar 66 de ani Foto: Radio România Actualități

De-a lungul carierei sale, Răsvan Apostolescu a colaborat cu mai mulți jurnaliști de renume din România și a comentat meciuri istorice de fotbal, cum ar fi finala Cupei UEFA dintre Galatasaray şi Arsenal, cât și meciuri internaționale de la Cupa Mondială și de la Campionatul European.

„De profesie medic veterinar, 'Balon' - aşa cum era alintat de colegi şi prieteni, a scris şi rostit multe poveşti la Radio. Jurnalist old-school, născut în septembrie 1960, Răsvan Apostolescu a avut şansa de a împărţi biroul şi de a comenta alături de marile voci Ion Ghiţulescu, Dan Voicilă, Teoharie Coca Cozma, Nicolae Secoşan, Teodor Mateescu, Dumitru Pelican sau Ilie Dobre, alături de care şi-a croit drumul în lumea comentariului sportiv. A fost la pupitrul emisiunii de referinţă „Fotbal minut cu minut”, cu vocea sa fermă şi uneori gravă, şi a debutat la meciul de primă divizie dintre FC Argeş şi Dinamo”, a informat Radio România Actualități pe site-ul său oficial.

Faimosul jurnalist avea numai 66 de ani

Unul dintre cele mai cunoscute momente din cariera jurnalistului sportiv a fost atunci când, la meciul de retragere al lui Gheorghe Hagi, l-a intervievat pe Michel Platini, iar Ion Țiriac a fost traducător.

Inițial, trebuia să fac un interviu cu Adrian Năstase, premierul, așa că m-am trezit printre SPP-iștii de-acolo, de la tribuna oficială. Și, dacă tot eram la tribuna oficială, m-am gândit că ar fi păcat să pierd ocazia și să nu vorbesc cu celebritățile care mă înconjurau. Și astfel am reușit să îl interpelez pe Michel Platini, pe care nu îl puteam rata. Și pentru că era şi Ion Țiriac acolo, lângă el, am avut ideea năstrușnică să îl rog pe marele tenismen și om de afaceri să mă ajute cu traducerea”, a povestit Răsvan Apostolescu, în timpul unui interviu acordat lui Ovidiu Blag.

Răsvan Apostolescu avea numai 66 de ani

Pe parcursul carierei sale, Răsvan Apostolescu a fost atras și de alte sporturi, printre care lupte libere şi greco-romane. Din păcate, la vârsta de numai 66 de ani, renumitul jurnalist român s-a stins din viață.

El a fost primul comentator de fotbal din generația care s-a lansat în lumea presei după anul 1990.

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