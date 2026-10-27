Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Gigi Becali, George Copos și nume mari din fotbal au adus coroane la biserică. Sute de suporteri și-au luat rămas-bun

Lumea fotbalului românesc și-a luat rămas-bun de la Viorel Păunescu, fostul conducător al Stelei, care a murit la vârsta de 91 de ani. Marți, 27 octombrie, la ceremonia organizată în București, au venit oameni importanți din sport, persoane publice, apropiați, dar și sute de suporteri care au dorit să îi aducă un ultim omagiu.

Foto: Sportpictures

Coroane la biserica unde Viorel Păunescu a fost condus pe ultimul drum! Foto: Exclusiv Click!

Printre cei care au ajuns la biserică s-au numărat Gigi Becali, George Copos, Miodrag Belodedici, Mihai Stoichiță, Ionuț Lupescu și Victor Pițurcă. Aceștia au adus coroane de flori în memoria celui care a ocupat o poziție importantă în conducerea Stelei și a rămas o figură cunoscută în fotbalul românesc.

La ceremonie a fost prezentă și Monica Anghel. Prezența sa s-a adăugat listei de persoane din lumea publică și din sport care au venit să își exprime respectul pentru fostul om de afaceri.

Gigi Becali, la înmormântarea lui Viorel Păunescu

La ieșirea de la înmormântarea lui Viorel Păunescu, Gigi Becali a stat de vorbă cu jurnaliștii și a acordat un interviu în care a vorbit despre moarte, avere și lucrurile cu care omul nu poate pleca de pe această lume.

Patronul FCSB a făcut referire inclusiv la milioanele din conturi, subliniind că banii nu au nicio valoare în fața sfârșitului vieții.

”A avut și slavă, a avut și bani, la revedere. Ia ceva cu el? Milostenia”, a spus Gigi Becali.

Sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu

Despărțirea de Viorel Păunescu nu a fost doar un moment pentru cei care au lucrat alături de el sau l-au cunoscut personal. Sute de suporteri au venit la biserică pentru a-i aduce un ultim omagiu, într-un moment în care numele său a readus în atenție o perioadă importantă din istoria clubului Steaua București.

Coroanele depuse la biserică au reprezentat un gest de respect din partea celor care au dorit să marcheze dispariția fostului conducător. Printre cei prezenți s-au aflat atât nume cunoscute ale fotbalului românesc, cât și oameni pentru care Steaua și istoria sa ocupă un loc special.

Click! are imagini și video exclusive de la ceremonia de rămas-bun, surprinzând prezența celor care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Viorel Păunescu. Momentele de la biserică ilustrează amploarea despărțirii de fostul șef al Stelei și interesul pe care dispariția sa l-a stârnit în lumea sportului.

1/12 Înmormântarea lui Viorel Păunescu Foto: Exclusiv Click!

Cine a fost Viorel Păunescu

Viorel Păunescu a fost una dintre figurile cunoscute ale fotbalului românesc, numele său fiind strâns legat de Steaua București. Acesta a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al clubului în perioada 1998–2003, într-un interval cu schimbări importante pentru echipa din Ghencea.

Înainte de a se implica în conducerea clubului, Păunescu a practicat handbalul de performanță, evoluând pentru Steaua și Dinamo și făcând parte din echipa națională a României. Ulterior, s-a remarcat în mediul de afaceri, în special în domeniul turismului și al administrării unor hoteluri cunoscute.

Moartea sa a fost anunțată pe 24 octombrie 2026. Viorel Păunescu avea 91 de ani.