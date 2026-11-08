Pastila care ar putea vindeca hipertensiunea! Descoperirea medicilor, considerată un posibil „Sfânt Graal” pentru bolnavii de inimă

O pastilă administrată zilnic, timp de câteva luni, ar putea avea efecte care persistă chiar și la doi ani după întreruperea tratamentului. Cercetătorii au observat că medicamentul baxdrostat ar putea combate una dintre cauzele hormonale ale tensiunii arteriale ridicate, iar rezultatele preliminare au stârnit un interes uriaș în comunitatea medicală.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Queen Mary University of London și publicat în revista medicală „The New England Journal of Medicine”. Rezultatele au fost prezentate și de publicația britanică Daily Mail, care descrie medicamentul drept un posibil „Sfânt Graal” în tratarea unei forme de hipertensiune.

Cum funcționează pastila care ar putea schimba tratamentul hipertensiunii

Medicamentul se numește baxdrostat și acționează asupra aldosteronului, un hormon produs de glandele suprarenale. Acesta are un rol important în reglarea cantității de sare și apă din organism.

Atunci când este produs în exces, aldosteronul determină rinichii să rețină mai multă sare și apă, ceea ce poate duce la creșterea tensiunii arteriale. Afecțiunea poartă numele de hiperaldosteronism primar și reprezintă una dintre cauzele hormonale ale hipertensiunii.

În prezent, unii pacienți pot avea nevoie de intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea glandei suprarenale afectate, în timp ce alții trebuie să urmeze tratamente medicamentoase pe termen lung.

Baxdrostat acționează prin blocarea unei enzime implicate în producerea aldosteronului. Cercetătorii speră că administrarea medicamentului pe o perioadă limitată ar putea reduce nu doar nivelul hormonului, ci și activitatea celulelor care îl produc în exces.

Rezultate surprinzătoare: tensiunea a rămas scăzută și la doi ani după tratament

Pentru a verifica efectele pe termen lung, cercetătorii au analizat datele a 14 pacienți din Statele Unite, care au urmat tratamentul cu baxdrostat timp de șase până la 12 luni.

La aproximativ doi ani după întreruperea administrării medicamentului, specialiștii au constatat că nivelul unui marker important asociat producției excesive de aldosteron era cu 99% mai mic față de valorile înregistrate înainte de tratament.

Și tensiunea arterială a prezentat o îmbunătățire semnificativă. Valoarea medie a tensiunii sistolice, adică numărul mai mare de pe tensiometru, a scăzut de la 142,4 mmHg la 117,2 mmHg. Diferența este de aproximativ 25 de puncte.

Aceste rezultate sugerează că efectele tratamentului ar putea continua mult timp după întreruperea administrării pastilelor.

Mason Freeman, profesor la Harvard Medical School și unul dintre cercetătorii implicați în studiile inițiale ale medicamentului, a descris rezultatele drept extraordinare și neașteptate. Acesta consideră că descoperirea deschide posibilitatea ca unii pacienți să poată beneficia de un tratament administrat o singură dată pe zi, pentru o perioadă limitată, fără să mai aibă nevoie de intervenții chirurgicale.

Medicii avertizează: nu este încă demonstrată o vindecare definitivă

Chiar dacă rezultatele sunt încurajatoare, specialiștii atrag atenția că studiul are limite importante. Cercetarea a inclus doar 14 pacienți și nu a avut un grup de comparație, ceea ce înseamnă că nu se poate demonstra cu certitudine că medicamentul este singurul responsabil pentru îmbunătățirile observate.

Morris Brown, profesor de hipertensiune endocrină la Queen Mary University of London și autor principal al studiului, a explicat că rezultatele trebuie interpretate cu prudență.

Acesta a vorbit despre posibilitatea ca o perioadă limitată de tratament medicamentos să ofere beneficii de durată, comparabile cu cele obținute în prezent prin anumite intervenții chirurgicale.

Cercetătorii pregătesc acum un studiu mai amplu, denumit ELIXIR, prin care vor încerca să stabilească dacă efectele observate la cei 14 pacienți pot fi confirmate. Rezultatele complete sunt așteptate spre finalul anului 2028.

Cine ar putea beneficia de noul tratament

Baxdrostat nu este destinat, în acest moment, tuturor persoanelor care suferă de hipertensiune arterială. Cercetarea recentă vizează în special pacienții care au o formă hormonală a bolii, provocată de producția excesivă de aldosteron.

Potrivit datelor prezentate de cercetători, această afecțiune ar putea fi responsabilă pentru cel puțin 5% dintre cazurile de hipertensiune din Marea Britanie, ceea ce înseamnă aproximativ 800.000 de persoane.

Medicamentul a fost dezvoltat și testat și pentru pacienții cu hipertensiune dificil de controlat, care nu obțin rezultate suficiente cu tratamentele obișnuite.

În Statele Unite, baxdrostat a primit aprobare în luna mai 2026 pentru anumite categorii de pacienți cu hipertensiune rezistentă. În Marea Britanie, autoritățile evaluează în continuare posibilitatea includerii medicamentului în sistemul public de sănătate.

Până la confirmarea rezultatelor prin studii mai ample, medicii subliniază că baxdrostat rămâne o perspectivă promițătoare pentru o categorie de pacienți, nu un tratament care poate înlocui în prezent terapiile prescrise pentru hipertensiune.