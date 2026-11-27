Un pod spectaculos din Japonia a devenit viral pe rețelele de socializare datorită unei iluzii optice, care dă impresia unei urcări aproape verticale. Supranumit „cel mai nebun” sau „cel mai înfricoșător pod din lume”, Eshima Ohashi atrage turiști din întreaga lume, dornici să surprindă fotografii memorabile, potrivit Organizației Naționale de Turism a Japoniei (JNTO).

Podul Eshima Ohashi, Japonia. Foto: X/blog.structuralia.com

Podul Eshima Ohashi traversează Lacul Nakaumi din Japonia și leagă orașele Matsue și Sakaiminato. Datorită înălțimii sale, navele au loc să treacă pe sub el. Este un drum cu câte o bandă pe sens, pe care mulți l-au comparat cu un roller coaster.

Podul din Japonia care a devenit viral

Are o pantă de 6,1%, o înălțime de 44 de metri și o lungime de 1,7 kilometri, ceea ce îl face cel mai lung pod rigid din Japonia și al treilea din lume. Arhitecții au considerat că acest tip de structură era o alternativă mai bună decât un pod mobil, deoarece are avantajul de a nu necesita oprirea traficului în niciun moment, asigurând astfel o circulație lină, fără întârzieri sau așteptări inutile, conform blog.structuralia.com.

Panta abruptă a structurii i-a determinat pe mulți să o compare cu un roller coaster și să descrie senzația ca fiind amețitoare. Cu toate acestea, percepția pantei depinde de unghiul în care privești.

Cum poate fi parcurs

Podul celebru a fost prezentat într-o reclamă la o mașină Daihatsu din Japonia și a apărut în numeroase ziare online din întreaga lume. Este adesea numit cel mai „nebunesc” sau „cel mai înfricoșător” pod din lume, scrie JNTO.

Eshima Ohashi este accesibil cu trenul și pe jos, sau cu bicicleta. Podul se află la aproximativ doi kilometri, la 30 de minute de mers pe jos de gara Sakaiminato. Acesta a fost construit în 2004 și a devenit o atracție turistică.

De pe pod se deschide o panoramă superbă asupra lacului Nakaumi, iar în zilele senine se poate zări și muntele Daisen. Vizitatorii au la dispoziție telescoape și binocluri gratuite pentru a admira peisajul.