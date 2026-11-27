Sezonul sărbătorilor de iarnă a început oficial în Capitală odată cu deschiderea West Side Christmas Market, primul târg de Crăciun inaugurat anul acesta în București.

S-a deschis West Side Christmas Market Foto: Facebook

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a atras peste 20.000 de vizitatori încă din prima seară, potrivit Primăriei Sectorului 6.

Cum arată faimosul pod de la West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei

Cea de-a șasea ediție a târgului a fost deschisă de primarul Sectorului 6, iar participanții s-au bucurat de aprinderea luminițelor festive, de un concert susținut de Irina Rimes și de un spectaculos foc de artificii.

Organizatorii promit că până pe 27 decembrie Parcul Drumul Taberei va deveni unul dintre principalele puncte de atracție ale sezonului, cu decoruri luminoase, căsuțe tematice și activități dedicate întregii familii.

„Am fost peste 20 de mii de oameni în Parcul Drumul Taberei! Am aprins luminile de sărbători, am cântat alături de Irina Rimes și am luminat cerul cu artificii. Dar, mai presus de toate, ne-am bucurat să fim împreună”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 6.

Printre atracțiile principale ale târgului din Drumul Taberei se numără și podul din centrul parcului, decorat cu clopoței roșii de Crăciun și lumini aurii. Anul trecut, vizitatorii au făcut cozi interminabile pentru a reuși să facă o fotografie la intrarea în pod.

Atmosfera de sărbătoare se mută de vineri și în centrul Capitalei, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun București, organizat în Piața Constituției. Evenimentul va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie, iar accesul publicului va fi gratuit.

Printre principalele atracții se numără bradul de Crăciun înalt de 30 de metri, împodobit cu peste 170.000 de lumini LED, roata panoramică, trenulețul dedicat copiilor și Casa lui Moș Crăciun.

Tot vineri vor fi aprinse și instalațiile festive care vor lumina marile bulevarde și străzi din București pe întreaga durată a sărbătorilor de iarnă.

Restricții de trafic și recomandări pentru vizitatori

Organizatorii au publicat și un ghid destinat vizitatorilor, cu informații privind accesul în zona Pieței Constituției și modificările temporare de trafic impuse pe durata evenimentului. Aceștia recomandă folosirea transportului public pentru a evita aglomerația și dificultățile legate de găsirea unui loc de parcare în centrul orașului.

Târgul de Crăciun București este organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB și se numără printre cele mai așteptate evenimente ale sezonului, atrăgând în fiecare an zeci de mii de vizitatori din Capitală și din țară.