Temperaturile scăzute din ultimele zile au adus vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Astăzi, s-a deschis prima pârtie la Bușteni, iar în weekend urmează să fie puse în funcțiune și alte pârtii, inclusiv la Păltiniș. Turiștii care și-au planificat minivacanța de 1 Decembrie la munte vor putea profita astfel de primele zile de schi din acest sezon, în timp ce stațiunile Azuga, Straja și Poiana Brașov se pregătesc, la rândul lor, pentru deschiderea domeniilor schiabile.

Bușteni, domeniul Kalinderu Foto: Facebook

Stațiunile montane care se pregătesc să primească turiștii

Sezonul de schi începe treptat în stațiunile montane din România, după ce temperaturile scăzute au permis amenajarea primelor pârtii și spații destinate sporturilor de iarnă. La Bușteni, pe domeniul Kalinderu, s-au deschis vineri, 27 noiembrie, pârtia de săniuș și zona pentru începători din Fun Park.

Este prima veste bună pentru turiștii care ajung pe Valea Prahovei în acest weekend și vor să profite de zăpadă. Cât despre prețuri, pentru acest sezon, tarifele pornesc de la 25 de lei pentru 15 minute de tubing și 30 de lei pentru o urcare, în timp ce un abonament de o zi costă 180 de lei pentru adulți și 120 de lei pentru copii.

La Păltiniș Arena, în județul Sibiu, deschiderea este programată pentru sâmbătă, 28 noiembrie. Vor putea fi folosite pârtiile D și E, precum și telescaunul. Stațiunea devine astfel una dintre destinațiile în care turiștii pot începe sezonul de schi.

Trebuie să știi că în minivacanța de 1 Decembrie se aplică tarifele de extrasezon: un skipass de o zi pentru adulți costă 150 de lei, în weekend, și 120 de lei în timpul săptămânii (120 de lei, respectiv 100 de lei pentru copii între 7 și 11 ani), iar o urcare simplă cu telescaunul este 25 de lei.

Azuga, Straja și Poiana Brașov pregătesc deschiderea sezonului

Pe Valea Prahovei, la Azuga, administratorii lucrează la amenajarea zonelor pentru începători de pe pârtiile Sorica și Cazacu. Deschiderea primelor porțiuni este estimată în jurul datei de 1 decembrie, dacă temperaturile permit producerea și menținerea zăpezii artificiale.

Cele două pârtii sunt printre punctele de atracție ale stațiunii, iar deschiderea lor ar putea aduce un număr mai mare de turiști în minivacanță. Cât despre tarife, la Azuga, accesul pe instalații funcționează pe bază de puncte, cu pachete ce pornesc de la 35 de lei (6 puncte) și ajung la 90 de lei (20 de puncte) sau 200 de lei (60 de puncte). O urcare simplă cu telegondola costă 35 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii.

Pregătirile continuă și în Straja, în județul Hunedoara, unde sezonul ar putea începe în primele zile ale lunii decembrie. Domeniul schiabil dispune de peste 60 de tunuri de zăpadă, dintre care 12 sunt noi. În Straja, un skipass nelimitat pentru o zi costă 160 de lei, iar o cartelă de 4 ore este 120 de lei.

În Poiana Brașov, instalațiile de producere a zăpezii artificiale funcționează în zona superioară a Masivului Postăvarul. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată oficială pentru deschiderea pârtiilor. Turiștii care și-au rezervat deja cazare în stațiune trebuie să țină cont că accesul la schi depinde de condițiile meteo și de cantitatea de zăpadă acumulată. Cât despre tarife, acestea rămân neschimbate în Poiana Brașov: un abonament de o zi costă 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii.

Ce poți face la munte dacă nu schiezi?

O minivacanță la munte poate fi distractivă și pentru cei care nu vor să schieze. Mai ales dacă mergi cu copiii, poți transforma zilele libere într-o mică aventură. În Bușteni, de exemplu, poți urca împreună cu familia cu telecabina spre Babele, dacă vremea permite funcționarea instalației. Copiii pot vedea Munții Bucegi de la înălțime și pot descoperi formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul.

În zona Râșnov, o oprire la Dino Parc poate fi una dintre cele mai interesante activități pentru copii. Parcul are peste 100 de dinozauri în mărime naturală, amplasați pe un traseu prin pădure, unde cei mici pot descoperi cum arătau diferitele specii preistorice. Pe lângă exponate, există un traseu de aventură, un labirint cu lasere, locuri de joacă și un cinematograf 9D.

Tot în zonă, familiile pot vizita Castelul Bran, unde copiii pot descoperi încăperi, scări înguste, mobilier vechi și poveștile legate de istoria castelului și de legenda lui Dracula. Vizita poate fi completată cu o oprire la magazinele cu produse tradiționale și suveniruri din apropiere. Dacă vremea este bună, o excursie prin satele din Bran-Moieciu și Fundata poate însemna și o experiență diferită pentru cei mici: pot vedea gospodării tradiționale, animale domestice și peisaje de munte, departe de aglomerația stațiunilor.

Sibiu și Brașov: muzee și atracții pentru copii

Pentru cei care aleg Păltinișul, o excursie de o zi în Sibiu poate completa programul de vacanță. La Muzeul ASTRA, copiii pot vedea case țărănești, mori de vânt, ateliere și gospodării tradiționale aduse din diferite regiuni ale țării. Este un muzeu în aer liber, unde vizita seamănă mai degrabă cu o plimbare printr-un sat de altădată.

O altă oprire poate fi la Grădina Zoologică din Sibiu, unde cei mici pot vedea animale din mai multe specii. Iar în centrul orașului, Piața Mare, Piața Mică și celebrul Pod al Minciunilor pot deveni punctele unei plimbări în care părinții le pot povesti copiilor câteva dintre legendele locului.

Și Brașovul oferă alternative pentru zilele în care nu se poate schia. Familiile pot urca pe Tâmpa, dacă vremea permite, fie pe jos, pe traseul marcat, fie cu telecabina, pentru a vedea orașul de sus. O plimbare prin Piața Sfatului, o vizită la Biserica Neagră sau o oprire la Grădina Zoologică din cartierul Noua pot completa programul. Pentru copiii mai mari, o ieșire la patinoar poate fi o altă variantă de distracție în minivacanță.