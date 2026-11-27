Luna decembrie începe cu temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toată România, însă vremea se va mai îmblânzi exact în săptămâna Crăciunului, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 30 noiembrie – 28 decembrie 2026.

Decembrie începe cu temperaturi sub normalul perioadei Foto: pexels

Dacă primele două săptămâni din decembrie vor fi marcate de un regim termic mai rece decât media multianuală și de precipitații deficitare la început, în săptămâna sărbătorilor de iarnă valorile termice vor urca ușor peste normalul perioadei în vestul, nordul și centrul țării, iar în rest se vor menține în limitele specifice sfârșitului de decembrie, potrivit news.ro.

Cum evoluează vremea în primele trei săptămâni din decembrie (30 noiembrie – 21 decembrie)

Potrivit prognozei pe patru săptămâni transmise de meteorologi, frigul se va resimți mai ales în prima jumătate a lunii, în special în sudul, sud-estul și zonele extracarpatice ale țării:

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie: Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, cu o abatere negativă mai accentuată în extremitatea de sud și sud-est. Precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică.

Săptămâna 7 – 14 decembrie: Temperaturile medii se vor menține mai scăzute decât cele normale în toate regiunile, în special în zonele extracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi însă apropiate de cele obișnuite pentru acest interval, la nivel național.

Săptămâna 14 – 21 decembrie: Temperatura medie a aerului va rămâne ușor mai coborâtă decât normalul perioadei în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se va apropia de valorile obișnuite. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile intracarpatice și apropiat de normal în celelalte zone.

Cum va fi vremea de Crăciun, în săptămâna 21 – 28 decembrie

În ultima săptămână analizată de ANM, care include și sărbătoarea Crăciunului, vremea aduce o ușoară încălzire în jumătatea intracarpatică a țării. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în regiunile vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul țării temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru finalul lunii decembrie. În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a României.