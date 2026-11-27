Dacă până acum brazii de Crăciun erau decorați în culori neutre, cu ornamente atent alese și un aspect minimalist, anul 2026 aduce o schimbare surprinzătoare. Noul trend, numit Kitchmas, încurajează decorurile îndrăznețe, culorile puternice și combinațiile neașteptate.

Un nou trend de Crăciun Foto: arhivă

Tendința câștigă tot mai multă popularitate în Europa și marchează o întoarcere la atmosfera sărbătorilor din anii ’80 și ’90.

Ce este kitchmas, moda anului 2026

Termenul „Kitchmas” provine din combinarea cuvintelor „kitsch” și „Christmas” și descrie un stil de decorare care se îndepărtează de perfecțiunea specifică tendințelor minimaliste. În locul globurilor asortate și al paletelor restrânse de culori, Kitchmas promovează ornamentele colorate, figurinele amuzante, beteala strălucitoare și decorațiunile cu valoare sentimentală.

Specialiștii în design interior spun că acest trend reprezintă o reacție la anii în care au dominat decorurile în nuanțe neutre, inspirate de stilul scandinav. În schimb, oamenii caută acum să aducă în case o doză mai mare de personalitate și nostalgie.

Brazii decorați în stil Kitchmas pot include globuri în culori puternice, instalații multicolore, bomboane decorative, figurine cu animale, decorațiuni inspirate din mâncare sau personaje populare. Ideea principală este că nu există reguli stricte, iar bradul trebuie să reflecte personalitatea familiei care îl împodobește.

Tot mai mulți designeri susțin că farmecul acestui trend constă tocmai în imperfecțiune și în obiectele care spun o poveste. Ornamentele realizate manual, decorațiunile păstrate din copilărie sau cele moștenite de la bunici își găsesc din nou locul în brad.

Alte trenduri pentru decorarea bradului

Pe lângă Kitchmas, specialiștii observă și alte direcții importante pentru sezonul sărbătorilor din 2026. Una dintre ele este revenirea ornamentelor vintage din sticlă, inspirate de decorațiunile folosite în urmă cu câteva decenii.

De asemenea, sunt populare fundele supradimensionate, ornamentele realizate manual și combinațiile neașteptate de culori, precum roz cu verde smarald sau mov cu accente aurii.

O altă tendință este personalizarea decorului. În loc să urmeze un model standard, tot mai multe persoane aleg să creeze brazi care reflectă pasiuni, amintiri sau hobby-uri.