La șapte ani de la tragedia care a cutremurat o comunitate din județul Iași, cinci persoane au fost condamnate în dosarul morții unui băiețel de numai trei ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fosă septică aflată în curtea unei școli. Sentința pronunțată de judecători stabilește pedepse cu închisoarea care însumează peste 16 ani, iar mama copilului urmează să primească daune morale în valoare de 400.000 de lei.

Un copil a căzut într-o fosă septică la școală Foto: Shutterstock

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată. Printre persoanele condamnate se numără două femei care conduceau unitățile de învățământ implicate, viceprimarul comunei și doi inspectori ai Direcției de Sănătate Publică Iași. Tragedia s-a produs pe 15 aprilie 2019, când copilul își însoțea fratele mai mare la o activitate de plantare de pomi organizată în curtea instituției.

Două directoare, condamnate la câte patru ani de închisoare

Cele mai mari pedepse din acest dosar au fost stabilite pentru două femei care ocupau funcții de conducere la momentul producerii tragediei. Acestea au primit câte patru ani de închisoare cu executare. Procurorii au susținut că persoanele responsabile nu au luat măsurile necesare pentru înlocuirea sau consolidarea capacelor de la fosa septică din curtea școlii.

În ziua tragediei, băiețelul de trei ani a ajuns în bazinul respectiv și nu a mai putut fi salvat. Copilul îl însoțea pe fratele său mai mare la acțiunea de plantare de pomi, iar dispariția lui a fost observată după ce plecase să meargă la baie.

Tatăl micuțului a rememorat momentele dramatice și a povestit că băiețelul nu s-a mai întors după ce a cerut să meargă la toaletă.

„La un moment dat, el s-a cerut la baie și înapoi nu s-a mai întors. Nu l-a luat nimeni în seamă și... asta este”, a declarat Gheorghe Silică pentru ProTV.

În timpul procesului, avocatul uneia dintre directoare a susținut că responsabilitatea ar aparține mamei, care ar fi trimis copilul la școală fără să îl supravegheze. Femeia a contestat această variantă și a explicat că băiețelul frecventa grădinița din cadrul unității.

Apărarea a susținut că minorul nu era înscris la școală și că nu se afla sub autoritatea cadrelor didactice sau a directoarei.

„Acel minor nu era înscris la școală, nu era sub tutela sau autoritatea niciunuia dintre cadrele didactice, cu atât mai puțin a directorului”, a afirmat Bogdan Gust, avocatul uneia dintre inculpate.

Una dintre apărări anunță că va contesta sentința

Nici cea de-a doua femeie condamnată nu se consideră vinovată și contestă decizia instanței. Avocata acesteia a transmis că verdictul este considerat neîntemeiat și nelegal, motiv pentru care va fi atacat.

„Considerăm că este o sentință netemeinică și nelegală. Cu siguranță, noi vom ataca această hotărâre. Ar fi trebuit să se dispună o soluție de achitare”, a declarat Carmen Codreanu, avocata uneia dintre inculpate.

Cele două femei lucrează în continuare în cadrul aceleiași școli, însă instituția funcționează acum într-o clădire nouă. Directorul unității a fost întrebat de jurnaliști dacă acestea au intrat în concediu medical după aflarea sentinței.

„De ieri sunt în concediu medical”, a declarat Cătălin Bența, directorul Școlii Gimnaziale Brăești. Întrebat dacă decizia instanței a fost motivul, acesta a răspuns: „Cred că da”.

Viceprimarul și doi inspectori DSP, printre persoanele condamnate

În același dosar, viceprimarul comunei a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru ucidere din culpă. Procurorii au susținut că acesta avea responsabilitatea de a preveni situațiile periculoase din școală și de a asigura condițiile de siguranță pentru elevi.

Viceprimarul nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere, iar avocatul său a transmis că nu dorește să comenteze sentința.

Alte două condamnări au fost pronunțate în cazul unor inspectori ai Direcției de Sănătate Publică Iași. Cei doi ar fi avut atribuția de a verifica dacă unitatea de învățământ respectă condițiile necesare pentru funcționare. Potrivit procurorilor, verificările fie nu au fost realizate, fie au fost efectuate necorespunzător.

În fața instanței, apărarea inspectorilor a susținut că verificarea foselor septice nu intra în atribuțiile acestora. Judecătorii au decis însă condamnarea lor la câte doi ani și șase luni de închisoare. Unul dintre inspectori beneficiază de suspendarea executării pedepsei.

Mama copilului, despăgubită cu 400.000 de lei

Pe lângă pedepsele cu închisoarea, hotărârea instanței prevede și plata unor daune morale în valoare totală de 400.000 de lei pentru mama băiețelului care a murit în urma accidentului.

Sentința vine la șapte ani de la evenimentul din curtea școlii și stabilește răspunderea penală a celor cinci persoane implicate în dosar. Totuși, decizia nu este definitivă, iar condamnările pot fi contestate.