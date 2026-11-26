O româncă din Italia, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă cu bestialitate de iubitul ei italian, în vârstă de 25 de ani. Ionela a fost lovită până a rămas fără suflare, după care bărbatul și-a pus capăt zilelor, dându-și foc și aruncându-se de pe un pod.

Româncă ucisă de iubitul italian. Foto: Profimedia

Ancheta oferă informații importante în ceea ce privește șirul evenimentelor. Ionela Miruna Gârneață a fost găsită moartă în locuința în care trăia cu iubitul ei italian. Oamenii legii au constatat că aceasta a fost lovită cu un obiect contondent și lăsată la pământ fără suflare.

Româncă ucisă de iubitul italian

Crima a avut loc în locuința în care cei doi locuiau, de pe strada Roma, în Ponte Buggianese, provincia Pistoia. Tot acolo, dar într-un apartament separat, stăteau și părinții și bunicii bărbatului, scrie La Nazione.

Autoritățile sosite la fața locului au constatat că au găsit urme pe trupul fetei, dovadă că a existat o luptă între cei doi. De asemenea, aceasta zăcea într-o baltă de sânge. Cu toate acestea, nu au găsit arma crimei, însă polițiștii au ridicat câteva arme de vânătoare de la locuința criminalului.

Bărbatul și-a anunțat crima

Andrea Nardini a fost cel care a sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că și-a ucis iubita. Vecinii au spus anchetatorilor că joi, 26 noiembrie, la ora 8.15 mașina bărbatului era încă în curtea locuinței. Ulterior, a dispărut.

Acela a fost momentul în care italianul și-a dus planul până la captă. Anchetatorii au descoperit că el a condus până la viaductul Lora, de pe autostrada A1, în apropiere de Barberino di Mugello, unde s-a sinucis. A dat foc la mașină, și-a dat și lui foc și s-a aruncat de pe pasaj, scrie publicația italiană menționată.

Două parchete sunt implicate în prezent în acest caz: cel din Florența, unde criminalul s-a sinucis, și cel din Pistoia, unde a avut loc crima. Vehiculul bărbatului a fost confiscat.

O altă femeie a sfârșit în același loc

Coincidență stranie în locul în care italianul și-a pus capăt zilelor: viaductul Lora este același de pe care a fost aruncată Lorena Isceri, în septembrie, de către fostul iubit. Acesta este un alt caz de femicid, care a șocat întreaga țară.

Femeia a fost băgată cu forța în mașina condusă de Federico Vella. AVea telefonul la ea și reușise să sune la 112, dar bărbatul a oprit, i l-a luat și a aruncat-o de pe pod înainte de a sări și el. În urma apelului, polițiștii au urmărit semnalul telefonului și au ajuns la locul tragediei, însă era prea târziu.