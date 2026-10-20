O româncă, printre victimele furtunii Adam din Spania. Mii de oameni au fost evacuați din calea apelor

Furtuna Adam a făcut ravagii în Spania, iar bilanțul lăsat în urmă de viituri este unul tragic. Patru oameni au murit iar peste 2.000 de persoane au fost evacuate de către autorități. Iar una dintre victimele furtunii este o româncă în vârstă de 55 de ani.

Furtuna Adam a făcut ravagii în Spania Foto: X

O româncă se numără printre victimele cauzate de furtuna Adam, care a făcut ravagii în Comunitatea Valenciană. Femeia înota alături de un bărbat în vârstă de 71 de ani pe plaja Almardà, în municipiul Sagunto. În timp ce bărbatul a reușit să iasă din apă, românca și-a pierdut viața.

Tragedia s-a petrecut duminică, în jurul orei 20:00, când un bărbat a sunat la 112 și a raportat faptul că o femeie a dispărut în largul insulei Sagunto. În ciuda alertei portocalii de furtună, victima a intrat în apă, iar potrivit unui martor, femeia și olandezul în vârstă de 71 de ani au intrat goi în apele agitate ale mării.

Femeia a fost găsită pe o plajă

Potrivit lasprovincias.es, cei doi nu formau un cuplu, iar martorul care a raportat tragedia a spus că ambele persoane păreau a fi în stare de ebrietate sau sub influența unor substanțe interzise. Autoritățile spaniole au intervenit de urgență, însă nu s-a reușit salvarea femeii.

În cele din urmă, trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit pe plaja Canet d'en Berenguer, în apropiere de locul în care cei doi au intrat în apă. A fost deja inițiată o anchetă, iar autoritățile spaniole speră să stabilească precis cum s-a ajuns la această tragedie.

Furtuna Adam a cauzat ravagii în Spania

Autoritățile spaniole spun că patru oameni și-au pierdut viața în urma furtunii Adam, iar undeva în jur de 2.000 de oameni au fost evacuați din cauza viiturilor. În estul Spaniei, ploile au fost istorice, iar în unele zone au avut loc precipitații de 400 de litri pe metrul pătrat.

Mai mult decât atât, aproximativ 100.000 de elevi au fost afectați de închiderea școlilor.