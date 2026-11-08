 Tragedie pentru o familie de români din Italia: Roxana a murit la doar 27 de ani într-un accident rutier grav
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Tragedie pentru o familie de români din Italia: Roxana a murit la doar 27 de ani într-un accident rutier grav

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O româncă în vârstă de 27 de ani și-a pierdut viața în Italia, într-un tragic accident rutier. Aceasta se afla la volanul unei mașini, moment în care s-a ciocnit violent de un vehicul greu. Roxana tocmai plecase de la iubitul ei și se întorcea acasă.

Roxana, românca din Italia care a murit într-un accident rutier.
Roxana, românca din Italia care a murit într-un accident rutier. Foto: ilcapoluogo.it

Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie, la kilometrul 15,100 al șoselei naționale 17, între Vigliano și Sella di Corno, pe teritoriul comunei Scoppito, scrie rotalianul.com.

O româncă din Italia a murit într-un accident rutier

La fața locului s-au deplasat echipajele de urgență, printre care o ambulanță, un elicopter, pompierii, carabinierii, dar și personalul administratorului de drumuri Anas. Din primele informații, vehiculul greu circula pe propria bandă moment în care mașina Roxanei a derapat și a pătruns pe contrasens, scrie publicația Il Capoluogo.

În urma impactului, mașina româncei a rămas blocată sub vehicul. Din nefericire nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta. Roxana a murit pe loc. Celălalt șofer, un bărbat de 40 de ani, originar din provincia Rieti, este cercetat pentru omor. Ambele vehicule au fost puse sub sechestru. 

De asemenea, s-a constatat faptul că bărbatul nu consumase alcool sau droguri înainte de a se urca la volan. Procurorul urmează să decidă și dacă este necesară efectuarea unei autopsii. De asemenea, urmează să se stabilească în ce circumstanțe a avut loc accidentul și cine este responsabil. 

Cine este Roxana

Roxana era cunoscută de apropiați sub numele de Roxy. Ea a locuit ani de zile în Abruzzo, unde a lucrat ca barmaniță, devenind apoi asistentă în cabinetul stomatologic al lui Carlo Caione, fost campion de rugby. Oamenii care o cunoșteau o apreciau pentru firea sa veselă, amabilitate și seriozitatea cu care își făcea meseria, scriu sursele menționate. 

Vestea morții sale a stârnit o profundă durere în rândul celor care au cunoscut-o și în comunitatea din L'Aquila, care și-a exprimat solidaritatea cu familia. Tânăra îi lasă în urmă pe părinți și pe fratele ei, îngenuncheați de durere

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