Bucureștenii intră, oficial, în spiritul sărbătorilor de iarnă. Vineri, 27 noiembrie, se deschide târgul de crăciun din Piața Constituției. Urmează cinci zile de distracție, în minivacanța de 1 Decembrie, cu multe concerte live. Ce artiști vor urca pe scenă.

Se deschide Târgul de Crăciun București 2026. Foto: Facebook

Este cea de-a 19-a ediție a Târgului de Crăciun București din Piața Constituției. Pe vizitatori îi așteaptă un brad de 30 de metri, o roată panoramică, un carusel, un trenuleț, Casa lui Moș Crăciun, 133 de căsuțe și multe luminițe. Ce artiști vor vedea cântând pe scena deja amplasată.

Ce artiști vor cânta live la Târgul de Crăciun București 2026

Târgul de Crăciun București este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB. Acesta se deschide începând cu ziua de vineri, 27 noiembrie, la ora 17.00. Piața Constituției va fi învăluită în spiritul sărbătorilor și urmează multe zile de distarcție.

Între 27 noiembrie şi 1 decembrie, scena din Piaţa Constituţiei va găzdui concerte pop, rock şi spectacole dedicate Zilei Naţionale a României. Așadar, vineri, 27 noiembrie, târguls e va deschide cu Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca, Zdob şi Zdub şi Corul de Copii Radio.

Sâmbătă, 28 noiembrie, este seara dedicată iubitorilor de muzică rock. Vor cânta The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec şi Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie, îi avem pe Alexandra Ungureanu Band, OCS şi Vunk, iar luni, 30 noiembrie, pe Amalia Niţă şi Corul "Shining Stars", Nadir şi Loredana & Banda Agurida.

Un program special va fi cel de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Pe scenă vor urca Florin Grigore şi Star Music Band, Valeria Arnăutu şi Grupul Vocal "Vlăstarele Cântecului Românesc", precum şi pe Ioana-Maria, Doiniţa & Ionuţ Dolănescu, alături de Orchestra "Rapsozii Moldovei" (dirijor: Vitalie Dorin) şi invitaţi speciali, în spectacolul "Cu România în suflet".

Între 12 şi 24 decembrie, Moş Crăciun va fi prezent pentru a-i întâlni pe cei mici. Programul dedicat familiilor va include şi ateliere de creaţie, spectacole şi momente interactive pe parcursul târgului.

Ce târguri de Crăciun mai sunt în București

Nu este singurul loc dedicat târgurilor de Crăciun. În Parcul Drumul Taberei avem West Side Christmas Market 2026, care și-a deschis porțile joi, 26 noiembrie. Mai avem și târgul „Poveste de Crăciun” de la Opera Comică ce s-a deschis pe data de 21 noiembrie, dar și târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia, organizat în Hala Laminor din Sectorul 3, care se va deschide pe 27 noiembrie.

Bucureștenii vor putea vizita și târgul de Crăciun „Tărâmul de Gheață” din Parcul Lumea Copiilor, Sector 4, începând cu 27 noiembrie, dar și târgul din Piața Universității, care se deschide puțin mai târziu, pe 29 noiembrie.

Va mai fi și târgul de Crăciun organizat în parcarea mall-ului Băneasa Shopping City din nordul Capitalei, din 27 noiembrie, și din 28 noiembrie „Crăciunul Nordului” organizat la Romexpo, în parteneriat cu Radio ZU.