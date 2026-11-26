O crimă asemănătoare cu cea a Valentinei s-a petrecut în Republica Moldova. Un bărbat de 58 de ani din Bălți este suspectat de faptul că și-a omorât partenera, cu trei ani mai în vârstă. Mai mult decât atât, acesta i-a dezmembrat trupul, a ascuns rămășițele în două valize și le-a îngropat pe un teren.

Femeie ucisă de partener și băgată în geamantane. Foto: Facebook

Detalii cutremurătoare de la o crimă trasă la indigo cu cea din septembrie de la noi din țară. O altă femeie a fost ucisă de partener, băgată în valiză și aruncată. Femeia din Bălți, Republica Moldova, era dispărută încă din septembrie.

Femeie ucisă de partener, băgată în valize și îngropată

Suspectul principal în acest caz este chiar partenerul victimei, un bărbat în vârstă de 58 de ani din Bălți. Anchetatorii au făcut rost și de camerele de supraveghere din scara blocului în care femeia locuia.

Pe imagini se vede cum bărbatul se chinuie să care două geamantane pe scări. Înainte de asta, el a omorât-o pe femeie, a dezmembrat-o și a băgat-o în cele două valize. Mai apoi, le-a îngropat pe un teren, în raionul Sîngerei, care îi aparținea tot partenerei sale.

Rudele nu au mai putut lua legătura cu victima din septembrie

Femeia nu a mai putut fi contactată de rude și apropiați încă din 27 septembrie. Dispariția ei a fost anunțată abia pe 3 noiembrie. Pentru a nu da de bănuit, bărbatul le-ar fi spus apropiaților că ea ar fi plecat în Turcia ca să cumpere marfă pentru magazinul pe care îl deținea, conform stirileprotv.ro.

Polițiștii au investigat cazul și au constatat faptul că, la sfârșitul lunii septembrie, cei doi au avut o ceartă violentă. Atunci, femeia a murit în urma loviturilor primite. Vecinii celor doi sunt șocați de cele aflate.

Ce spun vecinii femeii

Vecinii care o cunoșteau pe femeie sunt șocați și nu le vină să creadă că aceasta a avut să sfârșească în acest mod, chiar din mâinile partenerului ei. De asemenea, în ochii lor, bărbatul era unul calm și liniștit.

„O cunoșteam, vorbeam cu ea, am fost la cununie. Nu ne-am gândit la așa ceva, erau foarte liniștiți. Chiar dacă camerele dintre apartamente sunt de o parte și alta, nu se aude nimic. După ce a dispărut dumneaei, el ne întâlnea afară. Era calm, liniștit. Azi când a venit sectoristul eram șocată, nu mă puteam concentra la serviciu. Groaznic”, a spus o vecină, conform sursei citate.