Noi detalii despre ziua tragediei Valentinei. Ce i-ar fi povestit Vlad Bălțățeanu unui apropiat: „Era moartă lângă el în pat”

Apar noi informații despre cazul morții Valentinei, după ce prietenul lui Vlad Bălțățeanu, bărbatul care a alertat autoritățile după ce l-a găsit în Elveția, a făcut dezvăluiri despre discuțiile purtate cu principalul suspect. Potrivit relatării sale, Vlad Bălțățeanu ar fi susținut că nu își amintește să o fi ucis pe tânără și că ar fi găsit-o fără viață după ce s-a trezit.

Vlad Bălțățeanu i-a mărturisit unui prieten ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei Foto: Facebook/TikTok

Vlad Bălțățeanu a fost adus în România la începutul acestei săptămâni, unde a fost audiat de anchetatori. În fața autorităților, acesta ar fi susținut că nu el a comis crima. O versiune asemănătoare i-ar fi prezentat-o și prietenului său, cel care ulterior l-ar fi convins să ia legătura cu poliția.

Ce i-ar fi povestit Vlad Bălțățeanu prietenului său despre ziua tragediei

Potrivit declarațiilor făcute de bărbat, între Vlad Bălțățeanu și Valentina ar fi izbucnit un conflict în timp ce cei doi se aflau la un grătar. Discuția ar fi pornit de la o afirmație făcută de tânără despre tatăl lui Vlad, care murise cu doar câteva luni înainte.

Situația ar fi degenerat, iar Vlad Bălțățeanu i-ar fi povestit prietenului său că ar fi agresat-o pe Valentina cu o coadă de mătură. Ulterior, acesta s-ar fi culcat, iar când s-ar fi trezit ar fi găsit-o pe tânără fără viață.

„A spus singur că au făcut un mic grătar, s-au certat, adică ea s-ar fi certat cu unchiul lui, el s-ar fi dus şi i-ar fi dat două palme Valentinei, Valentina l-ar fi înjurat pe el. A pus mâna pe coada de la mătură şi ar fi lovit-o. A spus că nu poate să își dea seama cum ar fi omorât-o cu coada de la mătură. A spus că s-a pus să doarmă și, când s-a trezit, ea era moartă lângă el în pat. Eu am apelat la 117 (n.r. poliția din Elveția)”, potrivit cancan.ro.

Cum a ajuns Vlad Bălțățeanu în Elveția

După moartea Valentinei, Vlad Bălțățeanu ar fi părăsit România și ar fi traversat mai multe țări europene înainte de a ajunge în Elveția. După câteva zile, acesta și-ar fi contactat un vechi prieten, căruia i-ar fi cerut ajutorul.

Bărbatul a povestit că l-ar fi îndemnat pe Vlad Bălțățeanu să se predea autorităților, explicându-i că o astfel de decizie ar putea avea consecințe favorabile pentru situația sa juridică. Totodată, acesta a oferit detalii despre momentul în care l-a întâlnit în Elveția și despre felul în care arăta principalul suspect.

„A sunat și mi-a spus: «Bă, hai că sunt aici, hai repede să vorbim». Hai că sunt aici, și mi-a arătat, mi-a dat cameră și mi-a arătat unde e (…) Era schimbat, era cu șapca trasă pe el. Chipul nu prea se vedea foarte clar, adică nu am putut să observ prea multe (…)

Sincer, nu prea am observat detaliile astea, pentru că, atunci când am ajuns eu, era întuneric afară. Nu m-am uitat la barba lui. Am observat atât, cât avea tatuajele acoperite și cam atât. Erau acoperite (n.r. tatuajele). În aer liber, într-un parc. Este un parc peste drum, se poate verifica”, a declarat prietenul lui Vlad Bălțățeanu, la Acces Direct.