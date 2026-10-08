 O mamă și-a salvat bebelușul după ce au căzut împreună de la etajul 15. Anchetatorii iau în calcul o crimă
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O mamă și-a salvat bebelușul după ce au căzut împreună de la etajul 15. Anchetatorii iau în calcul o crimă

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Autoritățile din New York investighează moartea unei tinere mame de 23 de ani, despre care există suspiciunea că a fost împinsă de pe balconul apartamentului său de la etajul 15, în timp ce își ținea în brațe fiica în vârstă de doar opt luni.

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Foto: Facebook/Shutterstock

Mărturiile martorilor

Nathaly Ramirez a fost găsită grav rănită în spatele blocului în care locuia, în cartierul Bronx, în jurul orei 03:30, în noaptea de marți spre miercuri. Alături de ea se afla și bebelușul său, care, în mod miraculos, a supraviețuit căderii, însă se află în continuare în stare critică, potrivit publicației People.

Tânăra a fost transportată la spital, unde medicii au declarat decesul. O persoană care locuiește în zonă a declarat că a auzit o femeie strigând disperată „Te rog, nu face asta!”, cu puțin timp înainte de a observa că ceva a căzut de la înălțime.

Vecinii susțin că în urmă cu câteva luni au existat și alte incidente la apartamentul tinerei. Un locatar a povestit că, în luna ianuarie, a auzit un bărbat care încerca să spargă ușa locuinței acesteia.

Prietenii afirmă că Ramirez era extrem de fericită în noul său rol de mamă. „Îi plăcea enorm să fie mamă. Era foarte fericită, iar fetița ei era mereu veselă”, a declarat o apropiată a familiei.

Potrivit anchetatorilor, instinctul matern al femeii ar fi contribuit la salvarea copilului. În timpul căderii, Nathaly Ramirez și-ar fi strâns fiica la piept, iar corpul său ar fi amortizat impactul cu solul. Martorii spun că cele două au fost găsite pe pământ, mama continuând să își țină copilul în brațe.

Principalul suspect, căutat de poliție

Anchetatorii cred că femeia și copilul au fost împinși de pe balcon. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care părăsește zona imediat după incident.

Poliția din New York l-a identificat ca principal suspect pe Angel Carrasco, în vârstă de 31 de ani. Autoritățile au emis un anunț de urmărire și avertizează că acesta trebuie considerat înarmat și periculos.

Surse apropiate anchetei susțin că Ramirez își ținea fiica în brațe în momentul în care a fost împinsă în gol de la balconul apartamentului situat pe Olinville Avenue, în cartierul Allerton. Cele două au căzut de la etajul 15 al clădirii.

Polițiștii verifică în continuare imaginile de supraveghere și încearcă să stabilească toate circumstanțele tragediei. Până în prezent, nu a fost anunțată nicio arestare, însă ancheta pentru omor este în desfășurare.

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