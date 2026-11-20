Vești proaste pentru românii care călătoresc cu trenul. Începând cu 13 decembrie 2026, biletele de tren și abonamentele se vor scumpi cu 6,61%, ca urmare a actualizării anuale a tarifelor în funcție de rata inflației. Majorarea se aplică atât la CFR Călători, cât și la operatorii feroviari privați.

Lovitură pentru românii care merg cu trenul! Biletele se scumpesc din decembrie Foto: arhiva

Noile tarife vor intra în vigoare odată cu schimbarea graficului de circulație și vor fi valabile până la 11 decembrie 2027. Astfel, pasagerii vor plăti mai mult pentru călătoriile pe principalele rute feroviare din țară.

De ce se scumpesc biletele de tren

Majorarea prețurilor este justificată prin actualizarea anuală a tarifelor în funcție de indicele inflației, conform prevederilor legale. Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a explicat că această ajustare se face în fiecare an și este aplicată odată cu modificarea mersului trenurilor.

„În baza prevederilor art. 17 din HG nr. 1453/2022, tarifele de călătorie se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la data de 1 octombrie și se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație”

Prin urmare, începând cu 13 decembrie 2026, călătorii vor achita cu 6,61% mai mult pentru biletele de tren și abonamente.

Cât vor costa biletele de tren pe principalele rute

Scumpirea va afecta și cele mai circulate trasee din România. De exemplu, o călătorie pe ruta București–Brașov va costa 80 de lei, față de 75 de lei în prezent.

Pentru trenurile care circulă între București și Constanța, prețul unui bilet va crește de la 92 la 98 de lei. Pe ruta București–Cluj-Napoca, tariful va ajunge la 147 de lei, comparativ cu 138 de lei în prezent.

Călătorii care merg de la București la Oradea vor plăti 195 de lei, în loc de 183 de lei. În cazul traseului București–Iași, prețul menționat pentru bilet este de 147 de lei.

Și pe ruta Iași–Timișoara se anunță o majorare. Biletul va costa 210 lei, cu 13 lei mai mult decât în prezent. Totodată, pentru o călătorie între Brașov și Constanța, pasagerii vor plăti 130 de lei, față de 122 de lei.

Când au mai fost majorate prețurile biletelor de tren

Tarifele feroviare au trecut prin mai multe majorări în ultimii ani. În 2022, prețurile au crescut cu aproximativ 20%, iar în decembrie 2023 a fost aplicată o nouă scumpire, de circa 9%.

La finalul anului 2024, biletele s-au scumpit cu 4,6%. Ulterior, în august 2025, modificarea cotei de TVA de la 19% la 21% a influențat din nou costul călătoriilor cu trenul, iar în decembrie 2025 a urmat o altă majorare, de aproape 10%.

Noua creștere de 6,61%, programată pentru 13 decembrie 2026, va pune o presiune suplimentară asupra bugetului celor care folosesc frecvent transportul feroviar.