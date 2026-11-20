O nouă facilitate fiscală pentru proprietarii de locuințe a fost propusă în Parlament. Românii care au o singură casă sau un singur apartament, în care își stabilesc domiciliul, ar putea să nu mai plătească impozitul pe clădire și pe terenul aferent. Proiectul de lege stabilește însă mai multe criterii de eligibilitate, inclusiv limite privind valoarea și suprafața proprietății.

Românii cu o singură locuință ar putea fi scutiți de impozit. Foto: arhiva

Proprietarii care dețin o singură locuință și o folosesc drept domiciliu ar putea beneficia de o scutire de la plata impozitului pe proprietate, dacă o inițiativă legislativă depusă la Senat va deveni lege. Propunerea vizează modificarea Codului Fiscal și urmărește să ofere un avantaj fiscal persoanelor fizice care nu au în proprietate alte imobile rezidențiale, nici în România, nici în afara țării.

Inițiativa aparține unui grup de parlamentari SOS și unui deputat UPR și nu presupune eliminarea impozitului pentru toți proprietarii. Facilitatea ar fi acordată doar celor care respectă simultan toate condițiile stabilite în proiect.

Dacă va fi adoptată, noua regulă ar urma să se aplice începând cu anul fiscal 2028. Măsura ar putea avea consecințe importante atât pentru bugetele familiilor, cât și pentru veniturile administrațiilor locale, potrivit informațiilor publicate de Digi Economic.

Cine poate beneficia de scutirea de impozit pentru locuință

Conform propunerii legislative, facilitatea fiscală ar fi destinată persoanelor fizice care dețin o singură proprietate rezidențială și o utilizează ca domiciliu.

Pentru a obține scutirea, solicitanții ar trebui să îndeplinească toate criteriile la data de 31 decembrie a anului precedent celui pentru care cer eliminarea impozitului.

Printre condițiile prevăzute în proiect se numără:

Să dețină o singură locuință, aflată în proprietate individuală sau comună.

Să aibă domiciliul declarat la adresa imobilului pentru care solicită facilitatea.

Să aibă rezidența fiscală în România.

Să nu fie proprietarul unei alte locuințe, nici în România, nici în străinătate.

Să nu fi deținut o altă locuință în ultimii cinci ani, cu excepția cazurilor în care proprietatea anterioară a fost înlocuită cu una nouă.

Regulile sunt prevăzute să se aplice inclusiv în cazul proprietăților deținute în coproprietate. Într-o asemenea situație, toți coproprietarii trebuie să îndeplinească cerințele legale. Dacă unul dintre ei nu este eligibil, ceilalți nu ar putea beneficia de scutirea de impozit pentru respectiva proprietate.

Ce valoare trebuie să aibă locuința pentru a fi scutită de impozit

Proiectul nu stabilește doar condiții referitoare la numărul de proprietăți deținute, ci introduce și plafoane valorice. Astfel, nu orice locuință ar putea beneficia de facilitate, chiar dacă reprezintă singurul imobil al proprietarului.

Limitele propuse sunt diferite în funcție de tipul proprietății:

Apartamente: valoarea nu trebuie să depășească echivalentul a 350.000 de euro. În calcul intră și cota indiviză de teren, precum și părțile comune ale imobilului.

Case: plafonul maxim propus este de 400.000 de euro, valoare care include și terenul aferent construcției.

Sunt prevăzute și restricții privind suprafața terenurilor aferente proprietăților individuale. În localitățile urbane, limita ar fi de 500 de metri pătrați, în timp ce în mediul rural ar ajunge la 1.500 de metri pătrați.

Aceste limite de suprafață nu ar urma să fie aplicate apartamentelor.

Pentru determinarea valorii imobilelor ar urma să fie folosite grilele notariale, care constituie deja un reper în evaluarea proprietăților imobiliare.

Ce documente trebuie depuse pentru obținerea facilității fiscale

Scutirea nu ar urma să fie acordată automat. Proprietarii care consideră că îndeplinesc toate criteriile vor trebui să solicite facilitatea la direcția locală de taxe și impozite.

Potrivit proiectului, cererea ar trebui depusă până la data de 31 martie a anului pentru care se solicită scutirea.

Dosarul ar urma să conțină documente care să demonstreze dreptul de proprietate asupra imobilului, domiciliul solicitantului și rezidența fiscală în România.

De asemenea, proprietarul va trebui să prezinte o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că nu deține alte locuințe și că îndeplinește toate condițiile impuse de inițiativa legislativă.

Dacă facilitatea va fi aprobată, aceasta s-ar putea păstra și în anii următori, fără ca beneficiarul să fie nevoit să reia anual întreaga procedură. Totuși, proprietarul va avea obligația să informeze autoritățile fiscale dacă intervine o schimbare care îl scoate din categoria persoanelor eligibile.

Peste 93% dintre români locuiesc în case sau apartamente aflate în proprietate personală

Numărul potențialilor beneficiari ar putea fi ridicat, având în vedere structura pieței rezidențiale din România.

Datele Eurostat arată că, în 2025, peste 93% dintre români locuiau într-o locuință aflată în proprietate personală. România se numără astfel printre statele europene cu cele mai ridicate ponderi ale proprietarilor de locuințe.

În plus, plafoanele valorice propuse, de 350.000 de euro pentru apartamente și 400.000 de euro pentru case, sunt peste nivelul la care se situează majoritatea proprietăților rezidențiale din țară.

Prin urmare, un număr important de proprietari ar putea îndeplini criteriul referitor la valoarea imobilului. Acest lucru nu înseamnă însă că toți vor primi automat scutirea: rămân obligatorii și celelalte cerințe, în special cele referitoare la deținerea unei singure locuințe și la domiciliul stabilit în imobil.

Scutirea de impozit ar putea reduce veniturile primăriilor

Deși propunerea ar reprezenta un avantaj financiar pentru proprietarii eligibili, efectele asupra bugetelor locale ar putea fi considerabile.

Impozitele pe clădiri și terenuri constituie o sursă importantă de venit pentru administrațiile locale. Eliminarea acestor obligații fiscale pentru o categorie extinsă de contribuabili ar putea diminua sumele încasate de primării.

Chiar inițiatorii proiectului recunosc, în expunerea de motive, că aplicarea măsurii ar conduce la reducerea veniturilor autorităților locale și ar presupune cheltuieli administrative suplimentare pentru verificarea solicitărilor și a condițiilor de eligibilitate.

Impactul financiar exact urmează să fie analizat în cadrul dezbaterilor parlamentare.

Deocamdată, scutirea de impozit pentru românii care dețin o singură locuință este doar o propunere legislativă. Pentru ca proprietarii să poată beneficia efectiv de această facilitate, proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptat, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.