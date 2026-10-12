 Modificările făcute în apartamente care dublează impozitul în 2026. Amenzile sunt usturătoare
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Modificările făcute în apartamente care dublează impozitul în 2026. Amenzile sunt usturătoare

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Proprietarii de apartamente care aleg să închidă balconul sau să îl integreze în locuință fără respectarea procedurilor legale ar putea avea de suportat costuri semnificativ mai mari începând cu aplicarea prevederilor din noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC).

Modificările făcute în apartamente care dublează impozitul în 2026
Modificările făcute în apartamente care dublează impozitul în 2026 Foto: shutterstock

Impozitul majorat nu înseamnă intrarea în legalitate

Potrivit noilor prevederi, citate de Defapt.ro, închiderea balconului ori transformarea acestuia într-o extensie a sufrageriei fără respectarea procedurilor legale poate conduce la dublarea impozitului local aferent întregului apartament, nu doar suprafeței modificate.

Măsura se aplică după constatarea abaterii de către autoritățile competente și rămâne în vigoare până la regularizarea lucrărilor sau desființarea acestora.

Noua legislație prevede că penalizarea fiscală se aplică asupra întregii valori impozabile a locuinței. În plus, plata unui impozit dublat nu exonerează proprietarul de răspundere și nu elimină posibilitatea aplicării unor amenzi sau a altor sancțiuni administrative.

Autoritățile pot solicita atât intrarea în legalitate prin obținerea documentelor necesare, cât și readucerea imobilului la starea inițială, dacă lucrările nu pot fi autorizate ulterior.

Amenzi de până la un milion de lei și probleme de vânzare

Pe lângă majorarea impozitului, proprietarii care efectuează lucrări fără respectarea procedurilor legale pot primi amenzi consistente. Pentru nerespectarea obligației de notificare sau pentru executarea lucrărilor diferit față de proiectul depus, sancțiunile pot varia între 5.000 și 50.000 de lei.

În cazul intervențiilor structurale realizate fără autorizație, amenzile pot ajunge la valori mult mai mari, de până la 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de riscurile create pentru siguranța imobilului.

Modificările realizate fără acte pot genera dificultăți și la vânzarea apartamentului. Dacă situația din teren nu corespunde cu documentația cadastrală, proprietarul poate întâmpina probleme la încheierea tranzacției, la obținerea unui credit ipotecar de către cumpărător sau la refinanțarea locuinței.

Totuși, legislația permite în anumite situații regularizarea lucrărilor deja executate, cu condiția ca acestea să respecte cerințele tehnice și urbanistice stabilite de autorități și să poată fi încadrate legal în urma unei expertize de specialitate.

Când este suficientă notificarea și când este necesară autorizația

Noile reglementări simplifică procedura pentru închiderea exterioară a balcoanelor și logiilor la bloc, în anumite condiții.  Proprietarii nu mai au nevoie întotdeauna de o autorizație de construire clasică, însă trebuie să depună o notificare prealabilă la primărie, însoțită de un proiect tehnic simplificat realizat de un arhitect autorizat.

De asemenea, lucrările trebuie să respecte aspectul unitar al clădirii, fiind necesar acordul unei majorități calificate a proprietarilor și al vecinilor direct afectați.

Situația se schimbă însă în momentul în care proprietarul dorește să unească balconul cu sufrageria. Demolarea peretelui dintre cele două spații, modificarea parapetului sau extinderea golurilor existente sunt considerate intervenții care pot afecta structura clădirii.

În aceste cazuri este necesară o documentație completă, care poate include expertiză tehnică, releveu și autorizație de construire. Un releveu (sau plan releveu) este o reprezentare grafică la scară, detaliată și exactă a unei construcții existente, obținută prin măsurători directe efectuate pe teren.   

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