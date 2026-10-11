Când trebuie să aduci plantele din balcon și grădină în casă. Temperatura care le poate pune în pericol

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi către jumătatea lunii octombrie, iar temperaturile încep să scadă tot mai mult. În această perioadă din an, mulți dintre noi ne întrebăm când trebuie, de fapt, să aducem plantele din balcon și curte în interiorul casei.

Temperaturile scăzute vor afecta multe plante Foto: Freepik

Vremea va începe să devină din ce în ce mai rece pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii octombrie, iar dacă avem plante în curte sau pe balcon, este important să știm precis când trebuie să le aducem în casă. Potrivit RealSimple, atunci când temperaturile din timpul nopții încep să scadă sub 15 grade Celsius, trebuie să începem să ne gândim să aducem plantele în casă.

Desigur, momentul în care florile vor trebui aduse în casă depinde și de ce fel de plantă este vorba.

„Plantele rezistente de toamnă, precum crizantemele, pot face față temperaturilor mai scăzute, de aproximativ 4–10 °C”, explică specialistul John Cho.

Când trebuie aduse plantele în casă

Plantele suculente pot suporta chiar și temperaturi mai scăzute, atât timp cât nivelul umidității rămâne cât mai scăzut.

„Deși poate părea contraintuitiv, suculentele și aloele pot rămâne afară mai mult timp, deoarece sunt obișnuite cu nopțile reci din deșert. Totuși, atunci când temperaturile din timpul nopții ajung în mod constant la aproximativ 4,4 °C sau scad sub această valoare, iar afară este umezeală, suculentele trebuie aduse în interior”, a explicat și experta Megan Brame.

Umiditatea din aer este foarte importantă

Potrivit specialiștilor, plante precum mușcatele, Monstera sau Potos ar trebui aduse în casă, atunci când temperaturile încep să scadă. Însă, este important să fim atenți și la vânt și umiditate.

„Grădinarii trebuie să țină cont și de vânt și de umiditate. Aerul uscat și vânturile puternice, de exemplu, pot accelera pierderea umidității din frunze, ceea ce poate provoca uscarea severă și deteriorarea acestora chiar înainte ca efectele frigului sau ale înghețului să se manifeste”, mai spune Cho.