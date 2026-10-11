Explicația pentru care aplicația Waze va fi interzisă în această țară. Decizia a fost criticată de populație

Waze este una dintre cele mai populare aplicații de navigație, dar, acum, șoferii unei țări întregi nu vor mai avea acces la ea. Anunțul a fost făcut în Irak, unde autoritățile au decis să interzică aplicația deoarece a fost dezvoltată și în Israel.

Waze va fi interzis în Irak Foto: Shutterstock

Autoritățile din Irak au decis să interzică aplicația de navigație Waze, în ciuda popularității de care aceasta se bucură. Anunțul a fost făcut de către ministrul Comunicațiilor, Mustafa Sanad, în timpul unei vizite făcute în regiunea Kurdistanului irakian.

Waze este o aplicație foarte populară în Irak, dar, în cadrul discursului său, ministrul Comunicațiilor a precizat că există alternative la care vor putea apela șoferii irakieni, cum ar fi Google Maps, potrivit informațiilor de la The National News.

Waze urmează să fie interzis în Irak

Potrivit autorităților din această țară, aplicația va urma să fie interzisă la finalul anului 2026.

„Motivul este că aplicația este produsă în Israel. Prin urmare, o vom interzice la începutul anului 2027. Aplicația este utilizată pe scară largă în Irak, dar există alternative, precum Google Maps”, a spus Mustafa Sanad, conform sursei citate.

În urma unui val de ironii apărute în spațiul online, ministrul a anunțat, într-o postare făcută pe Facebook, că va devansa termenul de la care va fi interzisă aplicația până la sfârșitul acestui an.

Interdicția a fost ironizată de populație

Anunțul a fost făcut în urma mai multor apeluri făcute de către politicieni irakieni aliniați Iranului, care au cerut boicotarea produselor și serviciilor care au legătură cu Israelul, după începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023.

Irakul nu are legături diplomatice cu Israelul și deja nu permite companiilor cu legături în Israel să opereze în țară. Însă, unele servicii digitale de origine israeliană sunt deținute de companii americane, motiv pentru care rămân accesibile în Irak.

Pagina de Facebook a ministrului Comunicațiilor a fost inundată de comentarii ironice, după ce anunțul a stârnit nemulțumire printre irakieni.