 Motivul pentru care „te rog” nu există în aceste limbi europene. Cum se exprimă localnicii în viața de zi cu zi
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Motivul pentru care „te rog” nu există în aceste limbi europene. Cum se exprimă localnicii în viața de zi cu zi

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Atunci când vine vorba despre nenumăratele limbi de-a lungul globului, mulți dintre noi ne putem imagina că, indiferent de cât de diverse și unice ar fi acestea, tot vor exista anumite concepte care se vor regăsi în orice formă de limbaj. Însă, există unele limbi în care expresia „te rog” nu există.

Este o particularitate a limbilor nordice
Este o particularitate a limbilor nordice Foto: Shutterstock

De-a lungul lumii există nenumărate familii lingvistice, iar acestea includ limbi diverse, care sună și arată complet diferit. Însă, indiferent de cât de divers ar fi limbajul uman, putem presupune că există unele concepte atât de simple și specifice experienței umane încât se vor regăsi în orice limbă de pe glob.

În realitate, particularitățile culturale sunt mult mai vizibile decât am crede în limbaj. Iar, potrivit BBC, în limbile nordice, nu există expresia „te rog”. 

„Mă aflu într-o patiserie din Copenhaga și stau la coadă pentru felii de prăjitură cu lămâie pudrate cu zahăr, chifle cu cardamom împletite cu grijă și rulouri cu scorțișoară rumenite frumos. Când ajung în fața rândului, sunt pregătit să comand folosind câteva cuvinte simple în daneză. Însă mă lovesc de o problemă: în această țară nu există un singur cuvânt care să funcționeze exact ca „please” din engleză”, a spus editoarea BBC Laura Hall.

Cum se explică fenomenul

Desigur, lipsa acestui termen nu înseamnă că localnicii din țările nordice sunt neobișnuit de direcți unii cu alții. În realitate, eficiența este foarte apreciată în aceste țări, motiv pentru care comunicarea tinde să fie mai directă.

De exemplu, un danez care ar comanda un produs la o patiserie ar folosi o expresie care s-ar traduce ca „aș putea să cer”, pentru a se exprima politicos. În Suedia, se poate adăuga un simplu „mulțumesc”, atunci când este dată comanda.

Este o particularitate culturală fascinantă

Când eficiența este apreciată în aceste țări, comunicarea tinde să fie mai directă. În acest context, atunci când încetinește un proces, politețea excesivă poate fi percepută ca fiind deranjantă.

Turiștii care ajung în această țară trebuie să fie atenți la modul în care oamenii se comportă, pentru a putea comunica eficient.

„Trebuie să-ți calibrezi nivelul de politețe în funcție de locul în care te afli. Observă situațiile din jurul tău pentru a te familiariza cu ceea ce este considerat politicos și ce nu”, spune Daniela Hummelgren, profesoară de limba daneză.

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