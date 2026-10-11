O durere banală poate semnala prezența unei boli grave. Medicii spun că nu trebuie ignorată

Cu toții ne confruntăm în fiecare zi cu diferite tipuri de dureri iar, aproape întotdeauna, aceste probleme au cauze banale și vor trece de la sine în scurt timp. Însă, există și unele probleme pe care mulți dintre noi putem fi tentați să le ignorăm care pot fi, în realitate, un semnal de alarmă care nu trebuie ignorat.

Durerile de umăr pot fi foarte periculoase Foto: Shutterstock

Mulți dintre noi ne confruntăm ocazional cu dureri în zona umărului drept, iar, de cele mai multe ori, această problemă are o cauză banală și va trece de la sine în scurt timp. Însă, medicii britanici avertizează că există și situații în care acest tip de dureri poate fi un semnal de alarmă care nu trebuie ignorat.

Mai precis, potrivit Wales Online, durerile în zona umărului drept pot fi un simptom timpuriu al unui tip de cancer foarte periculos. Deși sunt situate în părți diferite ale corpului, atunci când resimțim dureri în umărul drept, poate fi un simptom al cancerului de ficat.

Mulți oameni ignoră astfel de dureri

Durerea iradiată apare atunci când o problemă dintr-o anumită zonă provoacă disconfort în altă parte a corpului, din cauza căilor nervoase comune din sistemul nervos. Alte exemple bine cunoscute includ problemele cervicale care provoacă dureri de cap sau afecțiunile șoldului care duc la dureri de genunchi.

Potrivit experților de la Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, ficatul mărit poate exercita presiune asupra nervilor din apropiere și astfel poate provoca disconfort la nivelul umărului. Pe măsură ce o tumoră crește, aceasta poate afecta nervii din jur, determinând creierul să interpreteze semnalul ca durere în apropierea omoplatului.

Ce sfat oferă medicii britanici

Specialiștii britanici explică faptul că un ficat mărit poate irita nervii conectați la umăr, iar acest lucru va provoca o durere resimțită în zona umărului. Umflarea abdomenului poate provoca, de asemenea, disconfort, senzația de sațietate precoce în timpul mesei, dificultăți de respirație sau umflarea picioarelor.

Practic, chiar dacă o durere în zona umărului poate părea a fi ceva banal, atunci când aceasta este recurentă sau chiar persistă pentru perioade îndelungate de timp, este important să cerem imediat opinia unui medic.