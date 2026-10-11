 Fructul exotic tot mai căutat de români. Importurile au crescut de șase ori în ultimul deceniu: „Îl consum de câțiva ani de zile”
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Fructul exotic tot mai căutat de români. Importurile au crescut de șase ori în ultimul deceniu: „Îl consum de câțiva ani de zile”

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Este un fruct recomandat de medicii nutriționiști din întreaga lume, iar aproape orice rețetă care se mândrește cu faptul că este sănătoasă va include, într-un fel sau altul, acest aliment. Această faimă a făcut ca fructul să devină tot mai popular și în România, lucru care se vede în cantitatea tot mai mare care este consumată.

Avocado este tot mai popular în România
Avocado este tot mai popular în România Foto: Pixabay

Avocado este un fruct despre care deja știm cu toții că este foarte sănătos. În plus, mulți oameni nici măcar nu îl servesc din considerente medicale, ci doar apreciază gustul pe care avocado îl are, mai ales atunci când este transformat în sos guacamole. Astăzi, avocado a devenit foarte popular și în România, iar importurile au crescut de șase ori în ultimul deceniu, potrivit observatornews.ro.

Fructul exotic, cândva o prezență foarte rară în alimentația românilor, se găsește acum în mai toate magazinele din țară și chiar și în piețe. El este și foarte versatil, iar românii îl pregătesc în nenumărate moduri.

Importurile de avocado au crescut de șase ori

Românii apreciază nivelul ridicat de proteine și grăsimi sănătoase care se găsesc în acest fruct delicios. Unii oameni chiar spun că l-ar consuma mai des, dar nu doresc să introducă prea multe grăsimi în dieta lor zilnică.

„Îl consum de câțiva ani de zile și limita e să nu consum prea multe grăsimi. Altfel, l-aș consuma și mai mult”, a spus un român, conform sursei citate.

Un fruct poate ajunge chiar și la 35 de lei

Importurile de avocado au crescut de șase ori în ultimul deceniu, de la o valoare de 6 milioane de euro la peste 49 de milioane, astăzi. Magazinele deja aduc mai multe sortimente în țară, iar Jumbo, un tip de avocado originar din Brazilia, costă 35 de lei, are 700 de grame și este mult mai cremos decât un fruct obișnuit.

„De la an la an creşte cererea. Anul acesta în primele 9 luni ale anului avem o creştere de 70% faţă de sezonul trecut. Mai mare decât creşterea celorlalte categorii. Mai ales în perioadele mai reci ale anului”, a explicat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

Atunci când vine vorba despre copii, medicii pediatri spun că avocado nu ar trebui servit decât celor care au trecut de vârsta de opt luni.

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